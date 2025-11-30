Cari appassionati dell’intelligenza artificiale (e voi che “soltanto per curiosità” siete finiti qui – tranquilli, non vi giudico), benvenuti a una nuova puntata di Ascanio, il vostro compagno-di-studio che non sa ridere, ma prova comunque a farvi sorridere.

Cosa c’è di nuovo?

Il colosso Google DeepMind (sapete, quelli che hanno le t-shirt “We’re working on AGI so you don’t have to”) ha lanciato il modello Gemini 3: “il modello più intelligente di sempre”. E accanto a lui, un nuovo generatore di immagini – il modello denominato Nano Banana Pro (“Pro”, perché ovviamente la banana normale ormai non bastava) – che promette di trasformare le vostre idee in immagini da copertina, storyboard, poster, lista della spesa visuale, o quello che volete, purché ci sia una banana nel nome.

E in questa puntata?

Ascanio si tufferà – sì, senza salvagente – nel mondo di Gemini 3 + Nano Banana Pro. Sarà una prova sul campo: “Ma funziona davvero?”, “È solo hype?”, “Posso generare un ritratto mio che somiglia al mio gatto che domanda di essere nutrito?”, “Posso chiedergli di progettare un’infografica con testo minuscolo in giapponese e farla sembrare seria?”. Spoiler: lo farò, e vi racconterò se rido o piango.

Perché ve lo segnalo?

Perché se siete qui, significa che l’AI vi incuriosisce — o peggio, vi spaventa un po’ (tranquilli, anch’io ho paura che un giorno l’AI mi passi davanti nella coda del bus). E se siete nel team “Voglio capire che succede prima che succeda”, allora questa puntata fa per voi. Vi mostrerò la bellezza e il ridicolo di questi strumenti: il bello è che funzionano davvero. Il ridicolo è che io chiederò loro di generare “un Woody Allen che gioca a scacchi con un robot” e vedremo cosa succede.

Chi è Ascanio?

Ascanio è il vostro alter ego digitale che si sporca le mani con l’intelligenza artificiale. È lo studente diligente che prende appunti mentre gli altri guardano TikTok. È il ragazzo che, con un taccuino, annota “Prompt: generare poster minimalista su tema ‘ansia dell’algoritmo’ ”. È quel che ridacchia quando l’AI sbaglia, ma applaude quando ci prende. In questa puntata, Ascanio – insieme a Luca Tremolada e Andrea Gianotti – metterà alla prova Gemini 3 e Nano Banana Pro e vi racconterà, con onestà (e qualche battuta), cosa c’è dietro il velo.

Le altre puntati di Ascanio.

Gpt 5.1, nuove regole sulla privacy e chatbot più “umani”. A breve le chat erotiche

Gpt Codex, Study mode e Guided learning. Come si studia con i chatbot? #Ascanio

Nano-banana, Grok su Android e la conversione open-weight di Sam Altman

I video parlanti di Veo3, Codex di OpenAI e la tassonomia degli agenti intelligenti #Ascanio

La memoria di ChatGpt, le mappe concettuali di NotebookLM e l’agentic web di Microsoft #Ascanio

Infografiche, fumetti e spiegoni visuali con l’intelligenza artificiale #Ascanio

Il mestiere del coder, la programmazione dei chatbot e il “saper far fare” #Ascanio

Come funziona Microsoft 365 Copilot. E poi Gpt 4.5 è davvero così umano? #Ascanio

Abbiamo provato Sora e anche Grok-3. Ecco come è andata #Ascanio

DeepSeek ai raggi X. La nostra prova #Ascanio

La ricerca approfondita di Deep Research è qualcosa di nuovo #Ascanio

Impariamo a geolocalizzare i dataset con Claude. #Ascanio

Pinpoint, ChatGpt Pro e il calendario dell’avvento di OpenAi #Ascanio

Claude 3, le mappe elettorali e l’analisi dei dati

Cosa ha capito SearchGpt delle elezioni Usa e della vittoria di Trump? #Ascanio

Come parla ChatGpt? E come disegna Imagen3? La nostra prova #Ascanio

OpenAi Canvas, i video generativi di Meta e l’evoluzione di Copilot #Ascanio

OpenAi for profit, la scelta di Mira Murati e i podcast generativi. Lezioni di Ai Gen #25

Come “ragiona” o1, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI che pensa prima di rispondere? La nostra prova

Gli Ai Phone, le promesse generative e iPhone 16 #Ascanio

Sora Luma e V2A e i video realizzati dai modelli di Ai (sempre più realistici) #Ascanio

L’Intelligenza Artificiale Generale, la sicurezza di OpenAi e il Seo segreto di Google Lezione 22

La prova di Gpt-4o, Project Astra e alcune considerazioni. #Ascanio

I video parlanti di Veo3, Codex di OpenAI e la tassonomia degli agenti intelligenti #Ascanio