Gemini Live vuole essere più o meno quello che sarà Siri nell’Apple Intelligence: un assistente che ti ascolta, con cui puoi parlare e governare i dati anche quando si utilizzano altre app e quando lo schermo del dispositivo è bloccato

Nel corso della conferenza Made by Google di presentazione dei nuovi Pixel 9 è stato annunciata che Gemini Live sarà disponibile da oggi (per ora solo in inglese) per gli abbonati al piano Advanced, sia su Android che su iOS. Chi acquisterà Pixel 9 Pro potrà provare subito Gemini Live perché avrà per un anno gratis il piano Google One AI Premium, che ti dà accesso a Gemini Advanced.

Come funziona Gemini Live?

Si attiverà come il precedente assistente con un semplice tocco prolungato sul pulsante di accensione o pronunciando “Hey Google”. Ecco gli esempi forniti nel corso della presentazione: durante la visione di un vlog di viaggio, si potrà chiedere a Gemini di elencare i ristoranti menzionati e aggiungerli direttamente a Google Maps. Si potrà chiedere a Gemini di recuperare una ricetta dalla tua Gmail e aggiungerla alla lista della spesa in Keep, o di creare una playlist musicale a tema per una festa.

Presto, si legge in una nota, sarà possibile scattare una foto di un volantino e chiedere a Gemini di verificare la tua disponibilità nel calendario e persino impostare un promemoria per acquistare i biglietti. «Nei prossimi mesi – aggiunge sempre la stessa nota – continueremo a concentrarci su velocità e qualità e lanceremo integrazioni più profonde con Google Home, Phone e Messages».

