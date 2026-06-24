Ogni giorno milioni di persone sfidano Wordle. Il funzionamento è semplice: cinque lettere e sei tentativi, in pratica una piccola battaglia quotidiana tra intuito e vocabolario. C’è chi parte da parole piene di vocali e chi si affida al puro istinto. Ma ora arriva una risposta meno romantica e più scientifica: per vincere a Wordle serve la matematica.

Un team della Binghamton University ha sviluppato un metodo capace di risolvere il gioco con il 99% di successo. Il trucco non è indovinare subito la parola giusta. È fare domande migliori. Dietro questa strategia c’è la teoria dell’informazione di Claude Shannon, padre dell’era digitale. Nel 1948 Shannon introdusse il concetto di entropia: una misura dell’incertezza. Più alta è l’entropia, meno sappiamo. Più bassa è, più siamo vicini alla risposta.

Applicata a Wordle, la logica cambia radicalmente. La parola inserita non deve essere necessariamente quella “giusta”. Deve essere quella più utile. Quella che, in base ai feedback colorati del gioco, elimina il maggior numero di possibilità. In pratica, ogni tentativo diventa un’operazione di compressione dati. Come cercare un ago in un pagliaio bruciando metà paglia a ogni mossa.

I ricercatori hanno confrontato il metodo basato sull’entropia con strategie più tradizionali, costruite su vocali e lettere frequenti. Risultato: 99% di successi contro il 90%.

MathGamesAndWeirdThings è una nuova rubrica dove si parla appunto di matematica, giochi e cose strane. Sempre con i dati e a volte con le neuroscienze

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