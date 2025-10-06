Sembra un gioco costruito apposta per data jorunalist o anche per ricercatori e appassionati di statistica. Si chiama Chartle e lo trovate qui .Lo hanno realizzato Erwan Rivault e Adnaan Jiwa. Nulla di complicato. Serve per testare e/o migliorare le proprie conoscenze sulla demografia mondiale. Nello spirito di Wordle, il gioco presenta ogni giorno un grafico a linee che mostra una serie temporale per diversi paesi. L’obiettivo è indovinare il paese evidenziato da una linea rossa. Sono possibili cinque tentativi. Buon divertimento.
MathGamesAndWeirdThings è una rubrica dove si parla appunto di matematica, giochi e cose strane. Sempre con i dati e a volte con le neuroscienze
