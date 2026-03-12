Nel 2017 un gruppo di ricercatori ha fatto una domanda semplice a migliaia di persone: “Qual è stato un momento felice nelle ultime 24 ore?”. Non una scala da uno a dieci, non un indice composito. Solo piccoli episodi quotidiani. Il risultato è diventato HappyDB, un database pubblico con oltre 100.000 momenti di felicità accompagnati da informazioni demografiche di base come età, sesso, stato civile o presenza di figli. Il dataset è stato raccolto tramite la piattaforma di crowdsourcing Amazon Mechanical Turk e oggi è uno dei corpus testuali più usati per studiare la felicità nella vita quotidiana. Qui trovate HappyDb.

A partire da questo archivio, il giornalista e data storyteller Alvin Chang per The Pudding ha costruito una visualizzazione che assomiglia a una carta geografica della felicità. Non una mappa del mondo, ma una mappa concettuale. Un continente di momenti felici, dove ogni punto è una piccola storia: “ho cucinato con mia madre”, “ho finito un progetto”, “ho giocato con mio figlio”. (Fonte: FlowingData, 2026)

La geografia della felicità

Il trucco della visualizzazione sta negli assi. Chang prende i 100.000 episodi del database e li distribuisce su due dimensioni concettuali.

La prima dimensione misura il grado di controllo personale, o agency. A sinistra ci sono gli eventi che accadono senza intervento diretto — ricevere una sorpresa, trovare un messaggio gentile. A destra quelli generati dall’azione: allenarsi, cucinare, completare un obiettivo.

La seconda dimensione rappresenta l’orizzonte temporale. In basso gli eventi immediati e momentanei — un buon caffè, una battuta con un amico. In alto quelli con effetti più lunghi — laurearsi, comprare una casa, iniziare una relazione.

Il risultato è uno spazio bidimensionale dove ogni momento felice trova una posizione. Come se si trattasse di una carta topografica delle emozioni quotidiane.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Per trasformare le frasi del database in territori visivi, Chang ha utilizzato un modello linguistico — Gemini, il modello di Google — per classificare ogni episodio. L’algoritmo ha raggruppato i momenti in categorie gerarchiche che nella visualizzazione diventano continenti, paesi e stati della felicità.

In pratica il modello analizza il testo e identifica il tipo di esperienza: relazioni sociali, attività personali, lavoro, tempo libero, famiglia. Ogni gruppo diventa una regione della mappa. Più eventi simili ci sono, più grande diventa il territorio. (Fonte: FlowingData, 2026)

È una tecnica sempre più diffusa nel data journalism: usare modelli linguistici per trasformare grandi quantità di testo in strutture navigabili. Un archivio di frasi diventa così un paesaggio.

Zoom sulla felicità quotidiana

La mappa è interattiva. Si può fare zoom fino ai singoli racconti e filtrare per variabili demografiche: età, sesso, stato civile, presenza di figli.

È un modo per esplorare differenze sottili. Le persone con figli, per esempio, generano molte storie legate alla famiglia. I single compaiono più spesso nelle regioni associate a tempo libero o amicizie. Non si tratta di causalità scientifica ma di distribuzioni narrative: dove finiscono le frasi quando vengono classificate.

Cosa emerge dai dati

Il risultato più interessante è quasi banale, nel senso statistico del termine: la felicità è fatta di micro-eventi ripetuti.

La maggior parte dei momenti si concentra nella parte bassa della mappa, quella degli episodi immediati e quotidiani. Mangiare insieme, fare esercizio, passare tempo con qualcuno. I grandi eventi esistono — matrimonio, promozione, nascita di un figlio — ma sono rari rispetto alla densità delle piccole esperienze giornaliere.

È una distribuzione che ricorda una città: poche cattedrali e milioni di appartamenti.

Un limite strutturale

C’è anche un caveat interessante. Il dataset nasce da Mechanical Turk, quindi rappresenta una popolazione specifica: lavoratori digitali che partecipano a micro-task online. Non è un campione globale della società.

Lo stesso autore di FlowingData suggerisce una provocazione: la mappa cambierebbe se a rispondere fosse la popolazione ultra-ricca? Forse comparirebbero nuovi territori. Oppure la geografia resterebbe sorprendentemente simile, solo con qualche yacht in più nelle acque del dataset. (Fonte: FlowingData, 2026)

Cartografia delle emozioni

In fondo il valore di questo progetto non è stabilire cosa renda felici le persone — domanda troppo grande per 100.000 frasi — ma mostrare che anche le emozioni possono essere mappate come fenomeni geografici.

La felicità non è un punto sulla scala, ma un paesaggio. E come ogni paesaggio, è fatto soprattutto di dettagli: sentieri, strade secondarie, piccoli luoghi dove passiamo ogni giorno senza accorgercene.

I dati servono proprio a questo. A trasformare la vita quotidiana in una mappa leggibile. E a ricordarci che, statisticamente parlando, la felicità assomiglia più a una passeggiata che a un traguardo.

MathGamesAndWeirdThings è una rubrica dove si parla appunto di matematica, giochi e cose strane. Sempre con i dati e a volte con le neuroscienze

Per approfondire.

Siete mai stati a Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch?

Chi ne sa di più sulla demografia? #MathGamesAndWeirdThings

Perché il 27 settembre 2025 non è una data come le altre?

La probabilità di morire nel giorno del compleanno e le statistiche #MathGamesAndWeirdThings

Cosa è Anime.js #MathGamesAndWeirdThings

Possiamo calcolare quando moriremo?

I “cozy games” sono un antidoto allo stress e all’ansia? #MathGamesAndWeirdThings

Come “giocare” con la geoingegneria solare #MathGamesAndWeirdThings

Cosa è e come funzione One Million Checkboxes? #MathGamesAndWeirdThings

Perché analizzare gli schemi di gioco di 100 Sudoku? #MathGamesAndWeirdThings

Cosa (non) potete inventare con Infinite Craft? #Mg&w