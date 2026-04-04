Search Live è arrivato anche in Italia. L’estensione introduce in pratica un’interazione diretta con il motore di ricerca basata su voce e fotocamera, senza passare necessariamente dal linguaggio naturale e quindi dalla tastiera. In sostanza, Google sta cercando di chiudere il cerchio. Se prima cercavamo informazioni “fuori” da noi, ora l’informazione ci viene sussurrata all’orecchio. È la fine dell’era della “lista di link” e l’inizio dell’era dell’assistente onnisciente. Attenzione però: la comodità è massima, ma ricordiamoci che dietro ogni risposta ci sia un algoritmo che sceglie per noi cosa è rilevante. Ecco in cinque punti cosa cambia.
1. Addio tastiera, ora si va a voce. Search Live trasforma lo smartphone in un interlocutore che non si offende se lo interrompi a metà frase. È il passaggio dalla ricerca query-based (scrivo, spero, clicco) alla ricerca conversazionale. Puoi cambiare argomento, chiedere dettagli o approfondire un concetto come se fossi al bar con un amico (molto) preparato.
Il “Cervello” dietro il microfono Sotto il cofano gira Gemini, il modello multimodale di Google. Se gli chiedi consigli per un colloquio di lavoro, non ti sputa fuori una lista di link, ma simula la conversazione, ti mette alla prova e corregge il tuo tono.
Un mercato da miliardi di interazioni Google sta portando questa funzione a tutti gli utenti Android (e gradualmente iOS), puntando a coprire oltre 40 lingue. La posta in gioco? Il controllo dell’interfaccia del futuro. Chi domina la voce, domina l’accesso alle informazioni senza passare dallo schermo.
4. Multitasking reale: l’IA in background. Search Live continua a funzionare anche se il telefono è bloccato o se stai usando un’altra app. Puoi camminare, cucinare o guidare mentre progetti un itinerario di viaggio parlando con Gemini. A tratti è inquietante. Si parla molto da soli.
La personalizzazione: 10 voci per un’anima Non c’è più la voce metallica standard. Google ha introdotto 10 timbri vocali diversi, ognuno con la sua “personalità” e ritmo.
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