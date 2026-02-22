Da Google DeepMind arriva un nuovo tassello nell’evoluzione dell’AI generativa: dopo immagini e video, ora tocca alla musica. Con Lyria 3, integrato nell’app Gemini, chiunque può creare in pochi secondi una traccia sonora personalizzata a partire da un prompt testuale, un’immagine o un documento. L’obiettivo non è sostituire i musicisti, ma offrire uno strumento espressivo immediato, pensato per la condivisione e per arricchire contenuti digitali come post, video e Shorts. Ecco, in cinque punti, cosa cambia con Lyria 3 e perché segna un passo in avanti nella generazione audio.

1. Dall’idea alla traccia in pochi secondi

Con Lyria 3 basta descrivere ciò che si vuole ascoltare per ottenere un brano di 30 secondi, completo di copertina personalizzata. Si può chiedere, ad esempio, “un lento R&B comico su un calzino che trova la sua anima gemella” e Gemini traduce il prompt in una traccia orecchiabile e pronta da condividere. L’esperienza è pensata per essere semplice e immediata, accessibile a tutti gli utenti maggiorenni e in tutte le lingue.

2. Dal testo, dalle immagini e dai documenti alla musica

La generazione non si limita al testo: è possibile caricare una foto, un PDF, una slide o un altro documento e chiedere a Gemini di trasformarne il contenuto in una canzone coerente con l’atmosfera del materiale caricato. In questo modo la musica diventa un’estensione narrativa di immagini e contenuti già esistenti, aprendo nuove possibilità creative anche per creator e comunicatori.

3. Più controllo creativo e maggiore qualità

Rispetto alla versione precedente, Lyria 3 introduce tre miglioramenti chiave: genera automaticamente i testi senza che l’utente debba fornirli; offre un controllo più preciso su stile, voce e BPM; produce tracce più realistiche e musicalmente complesse. Un salto di qualità che rende l’audio generativo più sofisticato, pur mantenendo un’interfaccia semplice.

4. Non solo Gemini: integrazione con YouTube Shorts

Oltre all’app Gemini, Lyria 3 è in fase di implementazione anche su Dream Track per i creator di YouTube, ampliando la disponibilità al di fuori degli Stati Uniti. L’obiettivo è migliorare la qualità delle colonne sonore degli Shorts, offrendo basi ritmiche e strofe personalizzabili che possano elevare il livello dei contenuti brevi.

5. Filigrana, verifica e sviluppo responsabile

Tutte le tracce generate sono integrate con SynthID, la filigrana invisibile che consente di identificare i contenuti creati dall’AI di Google. Inoltre, Gemini può verificare se un file audio è stato prodotto con Google AI, cercando la presenza di SynthID. Lyria 3 è stato sviluppato con attenzione al copyright e agli accordi con i partner, e punta a favorire l’espressione originale senza imitare artisti esistenti. Un approccio che unisce innovazione e responsabilità nell’uso dell’intelligenza artificiale generativa.

