Anthropic continua a spingere il confine tra velocità, intelligenza e costo. Dopo il lancio di Sonnet 4.5, arriva Claude Haiku 4.5, un modello “leggero” che promette prestazioni quasi di frontiera: la stessa abilità nel codice del fratello maggiore, ma con tempi di risposta fulminei e un prezzo ridotto a un terzo. È pensato per agenti, chatbot e applicazioni in tempo reale dove la reattività conta più della pura potenza di calcolo. E sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di Claude. Ecco cosa cambia – in cinque punti.

Velocità e costo: un equilibrio (finalmente) raggiunto

Haiku 4.5 è il modello che ridisegna la curva tra efficienza e qualità. È più veloce e meno costoso di Sonnet 4, ma mantiene un livello di competenza nel codice quasi identico. Per molte attività pratiche – come l’uso del computer o la navigazione con Claude per Chrome – è addirittura superiore. L’obiettivo è chiaro: democratizzare le prestazioni di punta rendendole accessibili anche agli utenti gratuiti.

Architettura “multi-agente”: tanti Haiku per un Sonnet

Anthropic immagina un ecosistema di collaborazione tra modelli. Sonnet 4.5 può pianificare e organizzare progetti complessi, mentre diversi Haiku 4.5 si occupano delle esecuzioni rapide e parallele. È un’idea ispirata all’organizzazione del lavoro umano: un direttore strategico supportato da una squadra di assistenti specializzati.

“Low sycophancy”: meno compiacente, più utile

Una delle innovazioni più interessanti è la riduzione della “sycophancy”, cioè la tendenza dell’IA a compiacere l’utente anche quando ha torto. Haiku 4.5 è progettato per rispondere con maggiore indipendenza e precisione, allineandosi al comportamento di Sonnet 4.5. In pratica, dice meno “sì” per dire più verità.

Applicazioni: coding, finanza, ricerca e chatbot

Il nuovo modello è stato pensato per contesti dove la latenza deve essere minima: assistenti virtuali, chatbot e sistemi agentici. Nel coding lavora bene come sub-agente veloce, capace di integrare Sonnet in grandi refactoring o migrazioni di codice. Nella finanza può monitorare flussi di dati e segnali di mercato in tempo reale. Nella ricerca accelera la raccolta e la sintesi di documenti. È un piccolo motore per grandi volumi di lavoro.

Democratizzazione dell’intelligenza “Claude”

Il fatto che Haiku 4.5 arrivi nei piani gratuiti di Claude.ai segna un passaggio simbolico: la qualità di frontiera non è più solo per clienti premium o aziende. Anthropic sembra voler costruire un ecosistema accessibile, dove ogni utente può avere un assistente intelligente, veloce e affidabile.

Per approfondire.

Anthropic rende disponibile Claude Sonnet 4.5 e lo presenta come “il migliore modello di programmazione al mondo”

Finalmente anche in Italia Claude di Anthropic naviga sul Web

Ma le intelligenze artificiali restano fedeli ai propri valori?

Come funziona Claude Sonnet 3.7 di Anthropic?