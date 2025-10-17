L’intelligenza artificiale non è solo codice che scrive codice. È un ecosistema di agenti digitali che collaborano, imparano, supervisionano e – soprattutto – lasciano spazio alla creatività umana. A Think Tally Talk arriva Alexio Cassani, ingegnere informatico, imprenditore e docente, co-fondatore e CEO di FairMind, la società benefit italiana che sta ripensando lo sviluppo software con un approccio Human-in-the-Loop.
Con lui parleremo di AI Agent, di come stanno rivoluzionando le Software Factory, e di vibe coding, la nuova frontiera dove il codice vibra al ritmo delle persone.
Scopriremo come la piattaforma FairMind Studio – oggi in fase di brevettazione e già supportata dall’Unione Europea – riesce a ridurre i tempi di sviluppo fino al 75% senza togliere all’uomo il ruolo di regista.
Un viaggio tra etica, automazione e futuro del lavoro.
In diretta su Think Tally Talk, dove l’intelligenza artificiale incontra le idee più audaci.
