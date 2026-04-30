Il motivo i dati non lo dicono, ma nel 2024 la Liguria è stata la regione europea con la più alta incidenza di incidenti stradali. Nel dettaglio, Eurostat ha censito 7.960 sinistri, ovvero 527,4 ogni 100mila abitanti. Seguono le regioni austriache di Salisburgo, con 526,9, e del Tirolo, con 514,84.

Beninteso, si tratta di tutti gli incidenti stradali, non solo di quelli che hanno provocato la morte o il ferimento di una o più persone. Da quel punto di vista, la buona notizia è che, a livello europeo, nel 2024 sono calati del 2,2% su base annua: sono state 19.934 le persone che hanno perso la vita sulle strade europee. Una cifra che è comunque di poco inferiore a quella degli abitanti di Sondrio.

Tornando al totale degli incidenti, la mappa mostra con colori tendenti al rosa tutte quelle regioni nelle quali l’incidenza è stata superiore alla media europea di 201,5 incidenti ogni 100mila abitanti. Virano invece al blu quelle aree nelle quali il numero di sinistri rispetto agli abitanti non ha superato la media continentale. Il filtro nella parte bassa consente di selezionare una singola nazione sulla mappa.

Guardando ai dati da un punto di vista nazionale, l’Austria è il paese europeo con la più alta incidenza di incidenti stradali. Nel 2024 sono stati infatti 405,3 ogni 100mila abitanti. Seguono il Portogallo con 357,5, la Germania con 348,3, il Belgio con 303,9. L’Italia è quinta, con 294 incidenti stradali ogni 100mila abitanti.

Tornando alle regioni, quelle in cui l’incidenza dei sinistri è più bassa si trovano tutte in Grecia, anche se per questo paese come per il Portogallo i dati sugli incidenti stradali sono relativi al 2023. La regione più sicura è la Macedonia occidentale, con 19,1 incidenti ogni 100mila abitanti. Seguono Creta con 26,9 e la Tessaglia con 29,4.

Guardando all’Italia, a dividere il podio con la Liguria sono la Toscana, con 414,5 incidenti stradali ogni 100mila abitanti e l’Emilia Romagna con 376,4. In fondo alla classifica, il che le rende più sicure per gli automobilisti, ci sono la Basilicata con 181,4 sinistri ogni 100mila abitanti, la Calabria con 169 e il Molise con 168,4.