Claude Sonnet 4.5 è ora disponibile. Mercoledì 20 settembre Antrophic ha rilasciato il suo nuovo modello affermando che si tratta del “miglior modello di programmazione al mondo”, nonché del miglior modello per la creazione di agenti complessi, l’utilizzo dei computer e l’acquisizione di capacità di ragionamento e matematiche. L’azienda di Ai ha inoltre lanciato aggiornamenti per la sua offerta Claude Code , l’estensione Claude per Chrome e altro ancora. Le primissime reazioni del mercato sono molto positive. Claude Sonnet 4.5 segna un salto netto rispetto alla versione precedente. Antrophic oggi vale intorno ai 183 miliardi di dollari, ha ampliato la propria base di clienti aziendali da meno di 1.000 a oltre 300.000 in soli due anni. Recentemente ha annunciato che triplicherà la sua forza lavoro internazionale e quintuplica il suo team di intelligenza artificiale applicata nel 2025, espandendosi oltre gli Stati Uniti e intensificando la concorrenza con OpenAI e Microsoft. e Google.Vediamo quali sono le novità di Claude Sonnet 4.5.

Potenza di calcolo e ragionamento

Sonnet 4.5 è oggi il modello più forte di Anthropic per coding e uso del computer. Sul benchmark OSWorld passa dal 42,2% al 61,4% in quattro mesi, dimostrando una capacità superiore a gestire task complessi su sistemi operativi. Riesce a mantenere la concentrazione per oltre 30 ore di lavoro continuo. Anche su reasoning e matematica supera sia Sonnet 4 sia Opus 4.1.

Le novità di Claude code?

Arrivano nuove funzioni in Claude Code: i checkpoints per salvare e tornare indietro, un’interfaccia terminale aggiornata, un’estensione nativa per VS Code. Nelle app Claude si può ora eseguire codice, creare file (Excel, slide, documenti) direttamente nella chat. Per gli sviluppatori c’è l’Agent SDK: le stesse infrastrutture usate da Anthropic per costruire Claude Code, rese disponibili a terzi per sviluppare agenti autonomi.

Sicurezza e allineamento

È il modello più “aligned” mai rilasciato: ridotti i comportamenti indesiderati (piaggeria, allucinazioni, power-seeking). Le difese contro gli attacchi di prompt injection sono state rafforzate. È distribuito sotto il livello di sicurezza ASL-3, con filtri dedicati alle minacce CBRN (chimiche, biologiche, nucleari).

Come accedere.

Claude Sonnet 4.5 è disponibile ovunque, anche nel chatbot Claude.ai. Naturalmente, sviluppatori e professionisti possono accedere al nuovo modello tramite API e Claude Code, allo stesso prezzo di Sonnet 4.

Le prime reazioni.

Dal punto di vista degli utenti, la differenza si nota nella pratica. Nei test riportati da Every, Sonnet 4.5 è risultato il 50% più veloce di Opus 4.1: una code review che Codex GPT-5 completava in dieci minuti, Sonnet la chiudeva in due. Ha gestito più file contemporaneamente senza “perdersi”, ha scritto documenti complessi a partire da fogli di calcolo, e ha risolto bug che la versione precedente non riusciva a toccare. Manca ancora la precisione di GPT-5 Codex sui casi limite più difficili, ma per il lavoro quotidiano è più rapido, conciso e prevedibile.

