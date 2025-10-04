OpenAI vuole che le persone inizino la giornata con un riepilogo personalizzato creato da ChatGPT. Si chiama Pulse ed è una nuova funzionalità per ora riservata agli utenti Pro su mobile: un digest quotidiano che raccoglie notizie, suggerimenti e aggiornamenti costruiti sui dati personali dell’utente, dalle email al calendario, fino alla cronologia delle chat. Un passo in più verso gli “agent”, gli assistenti AI capaci di anticipare i bisogni. Qui vi spieghiamo in cinque punti di cosa si tratta.
Today we are launching my favorite feature of ChatGPT so far, called Pulse. It is initially available to Pro subscribers.
Pulse works for you overnight, and keeps thinking about your interests, your connected data, your recent chats, and more. Every morning, you get a…
— Sam Altman (@sama) September 25, 2025
Un riassunto ogni mattina
Pulse elabora durante la notte aggiornamenti su misura e li presenta come schede visuali. Si possono scorrere velocemente o aprire per maggiori dettagli: dalle notizie di sport a consigli pratici per la giornata.
Personalizzazione profonda
La funzione sfrutta chat passate, app collegate (come calendario e contatti), email e preferenze dichiarate. In questo modo può proporre percorsi di corsa, piani alimentari o routine di esercizi, come mostrato nella demo a The Verge.
Proattività invece di reattività
Finora ChatGPT rispondeva solo a domande. Pulse segna un cambio di paradigma: l’AI prova ad anticipare interessi e bisogni, offrendo idee e “prossimi passi” senza attendere un input diretto.
Un tassello verso gli agenti AI
OpenAI vede Pulse come parte della costruzione di veri agenti digitali, assistenti capaci di agire in autonomia per obiettivi complessi: prenotare viaggi, organizzare riunioni, fare acquisti. È la stessa direzione che seguono Google, Anthropic e altri big.
Il nodo dei dati
Per funzionare, Pulse richiede l’accesso a molte informazioni personali. OpenAI sottolinea la possibilità di gestire le impostazioni e di decidere cosa condividere, ma la fiducia degli utenti sarà cruciale per l’adozione.
