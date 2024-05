OpenAi ha lanciato due novità importanti sulla data governance della suo chatbot in versione gratuita. La prima riguarda l’accesso completo alla cronologia chat. Entrando nella ,sezione “Data controls” in basso a sinistra è possibile revocare l’autorizzazione a sfruttare le conversazioni generate al fine di addestrare i modelli di Ai, senza rinunciare a salvarle nella cronologia. In precedenza, gli utenti che avevano scelto di non fornire dati di conversazione per addestrare ChatGpt non potevano accedere alla cronologia chat. Questo aggiornamento elimina tale restrizione, consentendo a tutti di rivedere le interazioni passate indipendentemente dalla preferenza relativa al contributo dei dati.

Altra novità è quella legate alla Chat temporeanee. Qui trovate uno slider ad hoc. Parliamo di conversazioni su argomenti delicati o in cui semplicemente non desideri che vengano memorizzate domande e risposte. Questa nuova funzionalità permette di non registrare nella cronologia chat questi dialoghi, fornendo un modo privato e diciamo effimero per interagire con ChatGpt.

