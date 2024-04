Adobe, la società dietro al tool di editing fotografico Photoshop, ha annunciato l’arrivo di un nuovo modello generativo per la famiglia Firefly. Il modello di Adobe farà parte della suite Premiere Pro, che comprende strumenti di intelligenza artificiale generativa per uso professionale, riuniti sotto il nome di Firefly. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la società statunitense ha iniziato a procurarsi i video per addestrare un suo modello e starebbe bussando alla porta della sua rete di fotografi e artisti offrendo loro 120 dollari per video di persone che svolgono azioni comuni come camminare o in cui esprimono emozioni tra cui gioia e rabbia. Inoltre, integrerà anche modelli di terze parti come Pika, RunwayML e anche Sora di OpenAI.

Come già mostrato dalla concorrenza, l’IA realizza filmati da zero e consente di intervenire successivamente su quanto prodotto, aggiungendo o rimuovendo elementi e lasciando che l’intelligenza artificiale migliori alcune parti del filmato, se non soddisfa le necessità dell’utente. In un’anteprima con alcune testate americane, come TechCrunch, un portavoce di Adobe ha creato con l’IA un video partendo da un elemento reale. Nello specifico, una foto di una valigetta è stata usata per generare un filmato in cui la stessa viene aperta per mostrare al suo interno diversi diamanti. L’azienda definisce questa funzione come “estensione generativa”. Per affrontare la paura dei deepfake, che inevitabilmente circondano i nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa, Adobe afferma che ogni video creato dall’IA conterrà delle informazioni aggiuntive, i cosiddetti metadati, con l’indicazione non solo dell’eventuale intervento dell’IA ma anche della tipologia di software utilizzato per generare il filmato. Adobe è parte della Content Authenticity Initiative, che promuove la definizione di standard comuni per aumentare la trasparenza dei contenuti realizzati con le nuove tecnologie generative.

