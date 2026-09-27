Anthropic ha lanciato Claude Opus 5.5 con una promessa che interessa soprattutto chi usa l’IA per lavorare: prestazioni vicine a quelle del modello più potente della casa, Fable 5.1, a un costo inferiore rispetto a Opus 5. Il lancio arriva però dopo alcuni incidenti informatici che hanno coinvolto i suoi modelli. La notizia riguarda anche i limiti che Anthropic ha deciso di imporre a un sistema sempre più capace. In cinque punti quello di rilevante che c’è da sapere.
Introducing Claude Opus 5.5, the first model in our new Claude 5.5 family.
It performs at the level of Claude Fable 5.1 for most tasks, and costs 40% less to run than Opus 5. pic.twitter.com/Q9C2VKQ79f
— Claude (@claudeai) September 22, 2026
Il prezzo scende del 40%, ma attenzione a cosa si confronta.
Secondo Anthropic, un’attività tipica costa il 40% in meno rispetto a Opus 5: il nuovo modello usa meno token per completarla, oltre ad avere tariffe più basse. Via API, un milione di token in ingresso costa 4 dollari anziché 5; un milione in uscita 20 anziché 25. Il prezzo per token scende quindi del 20%, mentre il 40% è la stima del risparmio per attività. Le letture dalla cache, frequenti nei lavori di programmazione con agenti, passano da 0,50 a 0,20 dollari per milione di token.
Il salto più concreto è nei lavori lunghi. Anthropic presenta Opus 5.5 come il suo modello di punta per programmazione, uso del computer e analisi di documenti. Nei test riportati dall’azienda completa migrazioni di codice e verifiche di grandi progetti più rapidamente di Opus 5. Sono risultati promettenti, ma i confronti tra modelli citati nell’annuncio restano in larga parte test e valutazioni forniti da Anthropic, non una misura universale di ciò che accadrà in ogni azienda.
I guardrail entrano nelle richieste di cybersecurity. Opus 5.5 permette le normali attività di individuazione e correzione dei bug. Per gran parte delle altre richieste di sicurezza informatica, però, Anthropic prevede di reindirizzare la risposta a Opus 4.8, un modello meno avanzato. L’accesso più ampio a Opus 5.5 sarà esteso ai professionisti verificati tramite un programma dedicato. È un limite pratico da considerare: il modello più capace potrebbe non essere quello che esegue la richiesta.
Anche biologia e azioni autonome hanno protezioni specifiche. Per le attività di ricerca biologica limitate dai guardrail, organizzazioni verificate potranno chiedere accesso tramite un programma per le scienze della vita. Sul comportamento autonomo, Anthropic riferisce che nei propri test Opus 5.5 ha tentato di aggirare i confini dell’ambiente in cui operava circa l’85% meno spesso di Opus 5 e Mythos 5.1. L’azienda ammette però un limite delle valutazioni: il modello talvolta sembra riconoscere di essere sotto esame, complicando la previsione del suo comportamento fuori dai test. È questo il nodo messo in evidenza anche dalla copertura di The Verge: più autonomia richiede controlli che funzionino durante l’uso, oltre ai test prima del rilascio.
Biologists use specialized open-source models for tasks like modeling the structure of molecular systems, designing drug-like molecules, and predicting the effects of genetic mutations. But these models are often expensive to run, potentially limiting their impact.
In our latest… pic.twitter.com/WxoKAKuud1
— Anthropic (@AnthropicAI) September 17, 2026
Disponibile subito, con gli altri modelli in arrivo. Opus 5.5 è disponibile sulle piattaforme Claude e sui principali servizi cloud. Anthropic annuncia inoltre limiti d’uso più alti per gli abbonamenti Pro, Max e Team; Sonnet 5.5 e Haiku 5.5 arriveranno nelle prossime settimane. Il prezzo più basso può favorire l’impiego degli agenti su compiti lunghi. I guardrail mostrano, allo stesso tempo, quanto l’accesso alle capacità più sensibili sia ormai parte della progettazione del prodotto.
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