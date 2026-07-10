Non è un nuovo modello di intelligenza artificiale e non è nemmeno un semplice chatbot. Con Claude Science, Anthropic prova a spostare l’attenzione dalla corsa al modello più potente a un’altra domanda: come possono gli scienziati lavorare meglio con l’IA? La risposta è un ambiente di lavoro progettato per accompagnare l’intero processo della ricerca, dalla revisione della letteratura all’analisi dei dati, fino alla scrittura di un articolo scientifico. L’obiettivo dichiarato è eliminare la frammentazione degli strumenti che oggi rallenta il lavoro nei laboratori.
È un ambiente di lavoro, non un nuovo modello
Anthropic lo ripete più volte: Claude Science non è un nuovo modello di IA, ma un’applicazione costruita attorno a Claude. L’azienda la definisce un AI workbench, cioè un banco di lavoro digitale per la ricerca. Invece di chiedere agli scienziati di aprire decine di applicazioni diverse, Claude Science riunisce in un’unica interfaccia gli strumenti che usano ogni giorno. Il valore aggiunto, quindi, non è tanto una maggiore intelligenza del modello, quanto una migliore organizzazione del lavoro.
Integra gli strumenti della ricerca scientifica
Uno dei principali problemi della ricerca computazionale è che dati, software e infrastrutture sono distribuiti su piattaforme differenti. Claude Science nasce per collegarle. L’app può lavorare con database scientifici, notebook di programmazione, librerie Python, ambienti R e risorse di calcolo ad alte prestazioni, consentendo di passare dalla ricerca bibliografica all’analisi dei dati, dalla produzione di grafici alla stesura di un manoscritto senza cambiare continuamente ambiente di lavoro.
Produce risultati verificabili e riproducibili
Anthropic mette molta enfasi sulla trasparenza. Claude Science non restituisce soltanto una risposta, ma genera artefatti verificabili: codice, cronologia delle operazioni, spiegazioni in linguaggio naturale e tutti gli elementi necessari per controllare come è stato ottenuto un risultato. È una caratteristica pensata per rispondere a una delle esigenze fondamentali della ricerca scientifica: la riproducibilità degli esperimenti e delle analisi.
Porta l’IA dove si trovano già i dati
A differenza di molti strumenti cloud, Claude Science è progettato per funzionare direttamente sull’infrastruttura del laboratorio. I dati possono rimanere sui computer, sui server o sui cluster di calcolo dell’organizzazione e solo le informazioni strettamente necessarie vengono condivise con Claude durante l’elaborazione. Questo approccio riduce i problemi legati alla riservatezza dei dati, un aspetto particolarmente importante nella ricerca biomedica e nelle collaborazioni industriali.
Cosa lo distingue da OpenAI e Gemini
La caratteristica che Anthropic vuole mettere in evidenza è il ruolo che Claude Science svolge nel processo di ricerca. Non è pensato soltanto per rispondere a domande o generare testo, ma per affiancare gli scienziati durante tutte le fasi del lavoro: consultare la letteratura, scrivere ed eseguire codice, analizzare dati, documentare i risultati e preparare le pubblicazioni. In questo senso si distingue da strumenti generalisti come ChatGPT o Gemini non tanto perché utilizza un modello diverso, ma perché è stato progettato come un ambiente di lavoro integrato per la ricerca scientifica. L’ambizione di Anthropic è trasformare l’IA da assistente conversazionale a vero collaboratore del laboratorio.
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