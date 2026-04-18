Anthropic spinge sugli agenti AI e prova a superare uno dei principali limiti che ne hanno frenato l’adozione: la complessità di sviluppo e gestione. Con i nuovi Claude Managed Agents, l’azienda introduce un’infrastruttura gestita che consente di creare e distribuire agenti autonomi senza dover costruire da zero l’intero sistema. Il passaggio è rilevante perché segna uno spostamento dall’ingegneria degli agenti alla loro operatività in contesti reali. Nel complesso, Claude Managed Agents rappresenta un tentativo di standardizzare e industrializzare l’uso degli agenti AI. Più che introdurre nuove capacità, il sistema mira a renderle accessibili e gestibili su larga scala, con un approccio simile a quello che ha caratterizzato l’evoluzione del cloud computing. Qui in cinque punti quello che abbiamo capito.

Introducing Claude Managed Agents: everything you need to build and deploy agents at scale. It pairs an agent harness tuned for performance with production infrastructure, so you can go from prototype to launch in days. Now in public beta on the Claude Platform. pic.twitter.com/vHYfiC1G56 — Claude (@claudeai) April 8, 2026

1. Un servizio gestito al posto dei framework

Il primo elemento di discontinuità è il modello di offerta. Invece di fornire strumenti per sviluppare agenti, Anthropic propone un servizio completo che integra memoria, orchestrazione e strumenti operativi. L’obiettivo è ridurre la necessità di progettare architetture complesse e spostare il lavoro degli sviluppatori verso la definizione degli obiettivi e dei flussi applicativi.

2. Agenti autonomi e persistenti

I Managed Agents non si limitano a rispondere a input singoli, ma sono progettati per eseguire task articolati nel tempo. Possono mantenere uno stato, utilizzare strumenti esterni e gestire workflow multi-step senza intervento continuo. Il modello operativo passa quindi da una logica reattiva, basata su prompt e risposta, a una logica orientata all’esecuzione di obiettivi.

3. Riduzione della complessità ingegneristica

Un altro aspetto centrale riguarda l’astrazione delle componenti tecniche. La gestione della memoria, il coordinamento tra strumenti e il trattamento degli errori vengono incorporati nella piattaforma. Questo riduce il carico di sviluppo necessario per portare un agente in produzione e abbassa la soglia di accesso per le aziende.

Shipping a production agent meant months of infrastructure work first. Managed Agents handles that for you. Define your agent’s tasks, tools, and guardrails, and we run it on our infrastructure. Here’s what early customers have built: pic.twitter.com/TEMDa1eYNp — Claude (@claudeai) April 8, 2026

4. Controllo e sicurezza integrati

Gli agenti operano in ambienti isolati con sistemi di controllo dei permessi e tracciamento delle attività. Questo approccio mira a mitigare i rischi operativi legati all’autonomia degli agenti, uno dei principali ostacoli alla loro adozione in contesti enterprise. La gestione centralizzata consente inoltre una maggiore osservabilità dei processi.

5. Dalla sperimentazione all’uso aziendale

Il cambiamento più significativo riguarda il posizionamento. Anthropic punta a trasformare gli agenti da oggetti sperimentali a componenti operative nei processi aziendali. L’idea è ridurre il divario tra le capacità dei modelli e le applicazioni concrete, facilitando l’integrazione in workflow esistenti.

Nel complesso, Claude Managed Agents rappresenta un tentativo di standardizzare e industrializzare l’uso degli agenti AI. Più che introdurre nuove capacità, il sistema mira a renderle accessibili e gestibili su larga scala, con un approccio simile a quello che ha caratterizzato l’evoluzione del cloud computing.

Per apoprofonfire.

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