Anthropic continua ad aggiornare la sua gamma di modelli con un ritmo serrato. Il nuovo Claude Opus 5 punta a occupare una posizione precisa: offrire prestazioni vicine a quelle di Claude Fable 5, il modello di frontiera dell’azienda, mantenendo però il prezzo di Opus 4.8. La promessa è semplice: quasi tutta la potenza del modello di punta, a metà del costo. Dai benchmark emergono miglioramenti concreti, ma restano anche alcuni interrogativi su quanto questi progressi si traducano nell’uso quotidiano.
Più prestazioni senza aumentare il prezzo
La novità principale è il rapporto tra prestazioni e costo. Opus 5 mantiene lo stesso listino di Opus 4.8 (5 dollari per milione di token in input e 25 in output), ma secondo Anthropic raggiunge risultati molto vicini a Fable 5, che costa il doppio. Per aziende e sviluppatori significa poter accedere a un modello di fascia alta senza sostenere il prezzo del modello frontier.
Coding e lavoro professionale sono il terreno dove convince di più
Anthropic mostra miglioramenti soprattutto nella programmazione e nelle attività di knowledge work. Nei benchmark pubblicati dall’azienda, Opus 5 supera il predecessore e in alcuni casi si avvicina o supera Fable 5, soprattutto nei compiti complessi di sviluppo software. Anche la maggiore efficienza contribuisce a ridurre il costo reale per attività svolta.
Arrivano più controllo e maggiore velocità
Tra le novità c’è un “effort dial” che permette di scegliere quanto calcolo dedicare a una risposta, privilegiando rapidità oppure qualità del ragionamento. Debutta anche una modalità Fast, che accelera significativamente i tempi di risposta per chi privilegia la velocità nelle applicazioni interattive.
Anthropic insiste sulla sicurezza
L’azienda sostiene che Opus 5 sia il modello più allineato mai sviluppato internamente. Nei test automatici mostra minori comportamenti ingannevoli e una migliore adesione alle regole della cosiddetta “Constitution”. Inoltre è stato progettato per ridurre i rischi in ambiti sensibili come cybersecurity, pur mantenendo elevate capacità generali. Sono però valutazioni prodotte principalmente da Anthropic e dovranno essere confermate dall’utilizzo sul campo.
Il punto debole resta il confronto con Fable 5
La promessa di prestazioni “quasi equivalenti” è credibile per molti casi d’uso, ma non significa che i due modelli siano intercambiabili. Fable 5 continua a essere il riferimento per i progetti più complessi, le esecuzioni molto lunghe e le attività completamente autonome. Opus 5 appare come una scelta molto razionale per la maggior parte degli utenti professionali, ma non sostituisce il modello di frontiera quando servono le massime capacità disponibili. È un aggiornamento che migliora soprattutto l’efficienza economica, più che ridefinire lo stato dell’arte.
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