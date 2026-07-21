Per quasi un anno il punto di riferimento nella generazione di immagini è stato Nano Banana di Google. Ora Meta prova a cambiare gli equilibri con Muse Image, il primo modello sviluppato dalla nuova Meta Superintelligence Labs, la divisione creata da Mark Zuckerberg per riportare l’azienda ai vertici dell’intelligenza artificiale. L’annuncio non riguarda soltanto un nuovo generatore di immagini: rappresenta il debutto di una nuova famiglia di modelli che dovrà alimentare Instagram, Facebook, WhatsApp e Messenger e segnare il passaggio da tecnologie acquistate o sviluppate da altri a strumenti interamente progettati in casa Meta. Dai documenti tecnici pubblicati dall’azienda e dalle analisi di riviste specializzate tech emerge un quadro piuttosto chiaro: Muse Image introduce alcune novità interessanti, recupera terreno nei confronti della concorrenza, ma arriva in un mercato in cui OpenAI continua a essere il riferimento. In cinque punti cosa abbiamo capito

Più di un generatore di immagini

Meta presenta Muse Image come un modello “agentico”, cioè progettato per lavorare insieme al modello linguistico Muse Spark. L’obiettivo non è limitarsi a trasformare un prompt in un’immagine, ma comprendere richieste articolate, pianificare le operazioni necessarie e modificare o creare immagini in modo più intelligente. Il sistema può ritoccare fotografie esistenti, ridisegnare ambienti, cambiare oggetti, seguire istruzioni molto lunghe e utilizzare schizzi o interventi manuali dell’utente come guida. Secondo The Verge, questo approccio segna il passaggio da un semplice generatore di immagini a uno strumento destinato a diventare parte integrante dell’assistente AI di Meta.

La funzione che nessun concorrente può offrire

L’aspetto che ha attirato maggiore attenzione è la possibilità di utilizzare direttamente i contenuti pubblici di Instagram come riferimento. In pratica, è possibile citare un account all’interno del prompt e chiedere al modello di creare nuove immagini ispirate alle fotografie pubblicate da quella persona. È una funzione che sfrutta uno dei principali vantaggi competitivi di Meta: l’enorme archivio di immagini presenti sulle sue piattaforme. L’azienda assicura che saranno disponibili strumenti di controllo e consenso, ma la novità ha già riaperto il dibattito sull’uso delle immagini pubbliche per l’addestramento e la generazione di nuovi contenuti. Per The Verge è proprio questa integrazione con Instagram a distinguere Muse Image dagli altri modelli oggi disponibili.

Il primo prodotto della nuova Meta Superintelligence Labs

Muse Image è anche il primo risultato concreto della riorganizzazione avviata da Zuckerberg dopo le difficoltà incontrate con Llama 4. Il modello nasce all’interno della nuova Meta Superintelligence Labs, guidata da Alexandr Wang, e rappresenta il punto di partenza di una nuova famiglia di sistemi di intelligenza artificiale destinati a sostituire progressivamente le tecnologie utilizzate finora da Meta. A differenza della famiglia Llama, distribuita in modalità open source, Muse Image sarà invece un modello proprietario e, almeno nella prima fase, verrà integrato soprattutto nei prodotti dell’azienda, con API previste successivamente per gli sviluppatori. Secondo il Financial Times, questa scelta riflette la volontà di Meta di controllare direttamente le tecnologie considerate strategiche.

Il confronto con Google, OpenAI, Microsoft e Grok

Meta sostiene che Muse Image ottenga risultati migliori di Nano Banana 2 di Google in diversi benchmark interni dedicati alla comprensione delle istruzioni e alla qualità delle immagini generate. Alcune classifiche indipendenti riportate dalla stampa sembrano confermare un recupero di competitività rispetto ai modelli di Google. Il confronto con OpenAI, però, resta più difficile. Il Financial Times osserva che GPT Image continua a essere considerato il punto di riferimento per qualità complessiva e affidabilità dei risultati. Anche l’offerta di Microsoft, che integra i modelli di OpenAI all’interno di Copilot, beneficia indirettamente di questo vantaggio. Diverso il giudizio nei confronti di Grok: secondo i benchmark presentati da Meta, Muse Image risulta superiore agli strumenti di generazione di immagini sviluppati da xAI, almeno nelle valutazioni disponibili al momento del lancio.

E poi c’è Muse Video

Accanto a Muse Image, Meta ha presentato anche Muse Video, il modello dedicato alla generazione e all’editing dei video. Anche in questo caso l’idea non è soltanto creare clip a partire da un prompt testuale, ma consentire modifiche complesse mantenendo coerenti personaggi, ambienti e stile visivo lungo tutta la sequenza. Il sistema può trasformare un video esistente, sostituire elementi della scena, cambiare sfondi, aggiungere oggetti o effetti e produrre nuove sequenze seguendo istruzioni espresse in linguaggio naturale. Come Muse Image, lavora in combinazione con il modello linguistico Muse Spark, che interpreta le richieste e pianifica le operazioni da eseguire.

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