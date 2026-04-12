La capsula Orion è ammarata nell’oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che a 56 anni dal volo dell’Apollo 8 ha portato un equipaggio nell’orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro della capsula è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente.

Si è conclusa così la missione, che a 56 anni dal volo dell’Apollo 8 ha portato nuovamente un equipaggio nell’orbita della Luna e alla distanza maggiore dalla Terra mai raggiunta da esseri umani, a fare osservazioni senza precedenti del lato nascosto della Luna e a vedere una spettacolare eclissi totale di Sole.

Qui le dieci foto più belle della missione più emozionante.

(6 aprile 2026) – Tramonto della Terra ripreso attraverso il finestrino della navicella spaziale Orion alle 18:41 EDT del 6 aprile 2026, durante il sorvolo della Luna da parte dell’equipaggio di Artemis II. Una Terra di un blu tenue con nuvole bianche brillanti tramonta dietro la superficie lunare craterizzata. La parte oscura della Terra sta vivendo la notte. Sul lato illuminato dalla Terra, sono visibili nuvole vorticose sopra la regione dell’Australia e dell’Oceania. In primo piano, il cratere Ohm presenta bordi terrazzati e un fondo piatto interrotto da picchi centrali. I picchi centrali si formano nei crateri complessi quando la superficie lunare, liquefatta dall’impatto, schizza verso l’alto durante la formazione del cratere.

(6 aprile 2026) – Catturata dall’equipaggio di Artemis II durante il sorvolo lunare del 6 aprile 2026, questa immagine mostra la Luna che eclissa completamente il Sole. Dalla prospettiva dell’equipaggio, la Luna appare abbastanza grande da oscurare completamente il Sole, creando quasi 54 minuti di totalità ed estendendo la visuale ben oltre ciò che è possibile dalla Terra. La corona forma un alone luminoso attorno al disco lunare scuro, rivelando dettagli dell’atmosfera esterna del Sole, solitamente nascosti dalla sua luminosità. Sono visibili anche le stelle, in genere troppo deboli per essere viste quando si fotografa la Luna, ma con la Luna al buio le stelle sono facilmente fotografabili. Questo punto di osservazione unico offre sia un’immagine suggestiva sia una preziosa opportunità per gli astronauti di documentare e descrivere la corona durante il ritorno dell’umanità nello spazio profondo. Il debole bagliore del lato visibile della Luna è visibile in questa immagine, illuminato dalla luce riflessa dalla Terra.

Una vista della Terra scattata dall’astronauta della NASA e comandante della missione Artemis II, Reid Wiseman, da uno dei quattro finestrini principali della navicella spaziale Orion dopo aver completato la manovra di iniezione translunare il 2 aprile 2026.

art002e009571 (6 aprile 2026) – La Luna, retroilluminata dal Sole durante un’eclissi solare, è stata fotografata dalla sonda Orion della NASA il 6 aprile 2026, durante la missione Artemis II. Orion è visibile in primo piano a sinistra. La Terra riflette la luce solare sul bordo sinistro della Luna, che è leggermente più luminoso del resto del disco. Il punto luminoso visibile appena sotto il bordo inferiore destro della Luna è Saturno. Oltre a questo, il punto luminoso sul bordo destro dell’immagine è Marte. Credito: NASA

L’equipaggio di Artemis II cattura una debole immagine di una Terra a falce sopra l’orizzonte sul lato nascosto della Luna.

art002e010782 (6 aprile 2026) – In questa immagine catturata dall’equipaggio di Artemis II a bordo della navicella spaziale Orion, in primo piano è visibile uno spicchio di Luna notturna, mentre il Sole tramonta sul lato opposto. Questa immagine immortala l’inizio di un’eclissi solare totale che gli astronauti hanno potuto osservare al termine del loro periodo di osservazione lunare, durante il massimo avvicinamento di Orion alla Luna, il 6 aprile 2026. A differenza delle eclissi che durano pochi minuti, viste dalla Terra, l’equipaggio di Artemis II ha assistito al Sole che si nascondeva dietro la Luna per quasi un’ora. Poiché gli astronauti si trovavano così vicini alla Luna, questa appariva molto più grande del Sole; per questo motivo, il Sole ha impiegato più tempo per transitare sulla Luna e riemergere dall’altro lato. Dalla Terra, al contrario, la Luna e il Sole appaiono circa delle stesse dimensioni, quindi anche piccoli cambiamenti nel loro allineamento riportano rapidamente il Sole in vista, rendendo la totalità molto più breve. I luminosi raggi di luce, o filamenti, che si estendono verso l’esterno in direzione della parte inferiore del disco lunare fanno parte della corona solare. La corona è lo strato più esterno dell’atmosfera solare ed è visibile solo durante un’eclissi solare totale. Normalmente è nascosta dalla luce intensa della superficie solare. Inoltre, il bordo frastagliato della Luna visibile in questa immagine rivela la topografia delle montagne retroilluminate all’orizzonte.

art002e010208 (6 aprile 2026) – Mentre l’equipaggio di Artemis II sorvolava il terminatore, gli astronauti descrissero questo confine tra giorno e notte come “tutt’altro che una linea retta”. I bordi dei crateri lungo il terminatore risaltano come “isole” nella notte. Si possono osservare gigantesche catene di crateri provenienti dal bacino Orientale, vecchio di 3,7 miliardi di anni, che solcano la superficie, estendendosi quasi fino al terminatore. Questo racconta una storia geologica: queste catene di crateri prodotte dall’impatto di Orientale deturpano la superficie del bacino di Hertzsprung, relativamente pianeggiante (al centro di questa immagine), il che significa che il bacino di Hertzsprung deve essere ancora più antico di Orientale!

art002e009298 (6 aprile 2026) – Una vista ravvicinata dalla navicella spaziale Orion durante il sorvolo lunare dell’equipaggio di Artemis II il 6 aprile 2026, cattura un’eclissi solare totale, con solo una parte della Luna visibile nell’inquadratura poiché oscura completamente il Sole. Si osserva un alone luminoso attorno al disco lunare scuro. La comunità scientifica sta studiando se questo effetto sia dovuto alla corona, alla luce zodiacale o a una combinazione di entrambe. Da questo punto di osservazione nello spazio profondo, la Luna appariva abbastanza grande da mantenere una totalità di quasi 54 minuti, molto più lunga delle eclissi solari totali tipicamente osservate dalla Terra. Il brillante bagliore argenteo sul bordo sinistro dell’immagine è il pianeta Venere. La formazione rotonda e grigio scuro visibile lungo l’orizzonte lunare tra le posizioni delle 9 e delle 10 è Mare Crisium, una formazione visibile dalla Terra. Vediamo deboli formazioni lunari perché la luce riflessa dalla Terra fornisce una fonte di illuminazione. Nota dell’editore: questa didascalia è stata aggiornata l’8 aprile 2026 per riflettere le continue osservazioni scientifiche e le discussioni sull’immagine. Crediti immagine: NASA

art002e009298 (6 aprile 2026) – Una vista ravvicinata dalla navicella spaziale Orion durante il sorvolo lunare dell’equipaggio di Artemis II il 6 aprile 2026, cattura un’eclissi solare totale, con solo una parte della Luna visibile nell’inquadratura poiché oscura completamente il Sole. Si osserva un alone luminoso attorno al disco lunare scuro. La comunità scientifica sta studiando se questo effetto sia dovuto alla corona, alla luce zodiacale o a una combinazione di entrambe. Da questo punto di osservazione nello spazio profondo, la Luna appariva abbastanza grande da mantenere una totalità di quasi 54 minuti, molto più lunga delle eclissi solari totali tipicamente osservate dalla Terra. Il brillante bagliore argenteo sul bordo sinistro dell’immagine è il pianeta Venere. La formazione rotonda e grigio scuro visibile lungo l’orizzonte lunare tra le posizioni delle 9 e delle 10 è Mare Crisium, una formazione visibile dalla Terra. Vediamo deboli formazioni lunari perché la luce riflessa dalla Terra fornisce una fonte di illuminazione. Nota dell’editore: questa didascalia è stata aggiornata l’8 aprile 2026 per riflettere le continue osservazioni scientifiche e le discussioni sull’immagine. Crediti immagine: NASA

art002e012183 (6 aprile 2026) – Durante il primo turno del periodo di osservazione del sorvolo lunare, l’equipaggio di Artemis II ha immortalato più di due terzi della Luna, mostrando le intricate caratteristiche del lato visibile. Il cratere da impatto largo 965 km, il bacino Orientale, si trova lungo la transizione tra il lato visibile e quello nascosto ed è talvolta parzialmente visibile dalla Terra. La macchia nera e rotonda a nord-est di Orientale è il cratere Grimaldi, noto per il suo fondo lavico di mare eccezionalmente scuro e il bordo fortemente eroso. Credito: NASA

art002e009582 (6 aprile 2026) – In questa immagine, la maggior parte della superficie lunare è illuminata, come catturato dall’equipaggio di Artemis II durante il sorvolo. Per supportare l’analisi scientifica, il team di scienziati lunari ha richiesto una serie di immagini della stessa scena con diverse impostazioni di esposizione, tra cui immagini sovraesposte, sottoesposte e standard. Ogni variante evidenzia diversi aspetti della superficie: esposizioni più luminose possono rivelare dettagli deboli nelle regioni in ombra, mentre esposizioni più scure aiutano a preservare i dettagli nelle aree altamente riflettenti. Insieme, queste immagini forniscono dati complementari che consentono agli scienziati di analizzare meglio la composizione, la struttura e le caratteristiche geologiche della superficie lunare.

Per approfondire.

Cinque sfondi per smartphone della Luna che non ti aspetti (grazie alla Nasa)

Il sito della Nasa che segue le missione Artemis II

Il volo Artemis II raccontato con i grafici e le infografiche interattive di Bloomberg e New York Times