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Cinque sfondi della Luna che non ti aspetti (grazie alla Nasa)

I walkpaper sono foto adattate per lo smartphone, immagini verticali che potete usare come sfondo. La Nasa ha pubblicato 14 immagine che potete scaricare qui.

Ecco per noi le cinque più belle.  Diteci le vostre.

 

Per approfondire.
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