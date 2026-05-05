Il vibe coding sta cambiando il modo in cui si scrive software: sempre più sviluppo passa da interfacce conversazionali con l’AI, capaci di accelerare la produttività e abbassare le barriere tecniche. Ma mentre questa rivoluzione prende piede, emergono criticità profonde sul fronte dell’accessibilità digitale. Questo è il punto di partenza della nuova puntata di Think, Tally Talk dedicata all’intelligenza artificiale, condotta da Luca Tremolada. Un viaggio dentro le promesse e le contraddizioni del vibe coding: da un lato la velocità e la creatività che questi strumenti abilitano, dall’altro il rischio di costruire un futuro digitale meno inclusivo. Ne parliamo con Jacopo Deyla di Accessiway.
Nella puntata si affronta anche il nodo dell’automazione: l’accessibilità generata dall’intelligenza artificiale è spesso teorica, fragile, da verificare nel mondo reale. Perché ogni interfaccia vive davvero solo quando incontra utenti diversi, dispositivi diversi, bisogni diversi.
Think, Tally Talk prova a rispondere a una domanda cruciale: può l’AI democratizzare davvero lo sviluppo software, o rischia di creare nuove disuguaglianze invisibili?
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