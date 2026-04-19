L’Artificial Intelligence Index Report 2026 di Stanford, giunto alla nona edizione può essere definito il check-up medico più accurato e spietato del nostro presente digitale. Stanford non si limita a fare sondaggi. È una fotografia scattata da un satellite ad altissima risoluzione che ci dice dove stiamo andando, mentre noi siamo ancora occupati a capire come funziona il navigatore. Nel report di quest’anno il messaggio particolarmente chiaro: l’intelligenza artificiale ha smesso di essere una promessa per diventare una consuetudine, ma è un’abitudine che corre più veloce della nostra capacità di comprenderla. Il dato che emerge con più forza è la velocità di adozione. La Generative AI ha raggiunto il 53% della popolazione mondiale in soli tre anni. Per capirci, il personal computer e internet ci hanno messo decenni a fare lo stesso percorso. ”
“Il nuovo rapporto mostra che i modelli di intelligenza artificiale stanno ottenendo risultati rivoluzionari in ambito scientifico e nel ragionamento complesso, ma a un costo ambientale preoccupante. Gli Stati Uniti stanno investendo più di qualsiasi altro Paese nell’IA, ma faticano ad attrarre i migliori talenti. Nel frattempo, la trasformazione del mercato del lavoro causata dall’IA è passata da previsione a realtà, colpendo per primi i lavoratori più giovani“.
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