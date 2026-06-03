Secondo una elaborazione di Visual Capitalist su dati del Knight Frank Wealth Report 2026, il numero di persone con un patrimonio superiore a 30 milioni di dollari continua ad aumentare, ma con velocità molto diverse da Paese a Paese.
A guidare la classifica per crescita assoluta sono gli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2026 il Paese dovrebbe aggiungere quasi 67 mila ultra-ricchi, quasi tre volte l’incremento previsto in Cina. Una distanza che riflette il peso dei mercati finanziari americani, delle aziende tecnologiche e del capitale privato.
Se invece si guarda alla crescita percentuale, la geografia cambia. Polonia e Qatar sono i Paesi che registrano l’espansione più rapida della popolazione ultra-wealthy: entrambi sono destinati a più che raddoppiare il numero di residenti con patrimoni superiori a 30 milioni di dollari entro il 2026.
Tra le grandi economie spicca anche l’India, che compare contemporaneamente ai vertici sia per numero di nuovi ultra-ricchi sia per tasso di crescita. Un segnale della crescente capacità del Paese di generare nuova ricchezza privata.
In Europa il fenomeno è meno concentrato ma comunque significativo. La popolazione degli ultra-ricchi è cresciuta del 26% tra il 2021 e il 2026. In termini assoluti la Germania aggiunge oltre 9.200 individui con patrimoni superiori a 30 milioni di dollari, mentre l’Italia ne aggiunge quasi 2.900. Tuttavia, i tassi di crescita più elevati si registrano nei Paesi dell’Europa orientale: la Polonia segna un aumento del 109%, davanti a Turchia (94%) e Romania (93%).
Il dato più interessante è forse questo: la crescita della ricchezza estrema non è più un fenomeno limitato agli storici centri finanziari. Gli Stati Uniti restano il principale motore mondiale, ma nuove economie stanno aumentando rapidamente il numero di individui con patrimoni da almeno 30 milioni di dollari, ridisegnando la mappa globale della ricchezza.
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