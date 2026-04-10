Come ha segnalato Flowing Data c’è anche un altro modo di seguire la missione spaziale Artemis II. La dashboard di visualizzazione dati sviluppata da Chad Ohman non si limita a mappare la traiettoria orbitale o la velocità di crociera, ma monitora in tempo reale il “Go/No-Go” dell’Universal Waste Management System (UWMS), ovvero la sofisticata toilette spaziale. Quello che potrebbe sembrare un dettaglio triviale rappresenta in realtà un punto critico della telemetria di missione, poiché il corretto funzionamento dei sistemi di supporto vitale (ECLSS) è il presupposto fondamentale per la salute e il morale dell’equipaggio composto da Wiseman, Glover, Koch e Hansen. Qui trovate l’elenco dei dispositivi a bordo.
L’interfaccia creata da Ohman attinge direttamente dai feed di dati aperti della NASA, trasformando complessi log di sistema in informazioni accessibili. La necessità di monitorare questo specifico apparato deriva dalla sua estrema complessità ingegneristica. Costato circa 30 milioni di dollari, l’UWMS è un capolavoro di miniaturizzazione che occupa appena 0,14 metri cubi, risultando il 65% più piccolo e il 40% più leggero rispetto ai sistemi precedentemente impiegati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questa ottimizzazione volumetrica è stata resa possibile dall’impiego massiccio del titanio, scelto per la sua straordinaria resistenza alla natura altamente corrosiva dei liquidi pre-trattati, e da un’architettura elettrica che opera a 120 Vdc.
L’integrazione di questi parametri in una dashboard pubblica segna un’evoluzione significativa nella trasparenza delle missioni spaziali. Analizzare lo stato di salute dell’UWMS non serve solo a soddisfare la curiosità del pubblico, ma permette di comprendere la gestione dei carichi energetici e l’efficienza dei sistemi di riciclo in un ambiente ostile. In questo contesto, il dato grezzo diventa il racconto della sfida tecnologica che permette all’uomo di sopravvivere lontano dalla Terra, trasformando un semplice servizio di bordo in un parametro vitale monitorato costantemente dai data analyst di tutto il mondo.
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