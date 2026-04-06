Le migliori immagini di Artemis II raccontano il ritorno dell’umanità verso la Luna. Dopo il lancio del 1° aprile 2026, la missione della NASA porta quattro astronauti a bordo di Orion in un viaggio di circa 10 giorni attorno al nostro satellite. È il primo volo umano verso la Luna dopo oltre 50 anni e ogni fotografia, dal decollo alla Terra vista dallo spazio profondo, documenta non solo una missione di prova ma l’inizio di una nuova stagione dell’esplorazione spaziale.
Nel corso di una missione di circa 10 giorni, Orion metterà alla prova sistemi come navigazione, supporto vitale e manovre nello spazio, mentre l’equipaggio osserverà la superficie lunare da una prospettiva che pochi esseri umani hanno mai avuto, compresi i territori in ombra del lato nascosto. Queste immagini non mostrano solo un lancio o una capsula in volo: raccontano il ritorno di un’ambizione, quella di riportare l’umanità nello spazio e preparare le prossime missioni verso la Luna.
Crediti immagine e copyright: NASA/Bill Ingalls ;
L’astronauta della NASA e comandante della missione Artemis II, Reid Wiseman, ha scattato questa foto della Terra dal finestrino della navicella spaziale Orion dopo aver completato la manovra di iniezione translunare. Sono visibili due aurore boreali (in alto a destra e in basso a sinistra) e la luce zodiacale (in basso a destra), poiché la Terra sta eclissando il Sole.
Questa e un’altra foto della Terra sono le prime immagini trasmesse a terra dagli astronauti della missione Artemis II. Guarda altre foto da Orion non appena saranno disponibili.
Per approfondire.
Il sito della Nasa che segue le missione Artemis II
Il volo Artemis II raccontato con i grafici e le infografiche interattive di Bloomberg e New York Times