Le migliori immagini di Artemis II raccontano il ritorno dell’umanità verso la Luna. Dopo il lancio del 1° aprile 2026, la missione della NASA porta quattro astronauti a bordo di Orion in un viaggio di circa 10 giorni attorno al nostro satellite. È il primo volo umano verso la Luna dopo oltre 50 anni e ogni fotografia, dal decollo alla Terra vista dallo spazio profondo, documenta non solo una missione di prova ma l’inizio di una nuova stagione dell’esplorazione spaziale.

Nel corso di una missione di circa 10 giorni, Orion metterà alla prova sistemi come navigazione, supporto vitale e manovre nello spazio, mentre l’equipaggio osserverà la superficie lunare da una prospettiva che pochi esseri umani hanno mai avuto, compresi i territori in ombra del lato nascosto. Queste immagini non mostrano solo un lancio o una capsula in volo: raccontano il ritorno di un’ambizione, quella di riportare l’umanità nello spazio e preparare le prossime missioni verso la Luna.

Crediti immagine e copyright: NASA/Bill Ingalls ;

L’astronauta della NASA e comandante della missione Artemis II, Reid Wiseman, ha scattato questa foto della Terra dal finestrino della navicella spaziale Orion dopo aver completato la manovra di iniezione translunare. Sono visibili due aurore boreali (in alto a destra e in basso a sinistra) e la luce zodiacale (in basso a destra), poiché la Terra sta eclissando il Sole.

Una vista della Terra scattata dall’astronauta della NASA e comandante della missione Artemis II, Reid Wiseman, da uno dei quattro finestrini principali della navicella spaziale Orion dopo aver completato la manovra di iniezione translunare il 2 aprile 2026.

Questa e un’altra foto della Terra sono le prime immagini trasmesse a terra dagli astronauti della missione Artemis II. Guarda altre foto da Orion non appena saranno disponibili.

Una vista della Terra scattata dall’astronauta della NASA e comandante della missione Artemis II, Reid Wiseman, da uno dei finestrini della navicella spaziale Orion dopo aver completato la manovra di iniezione translunare il 2 aprile 2026. L’immagine mostra due aurore boreali (in alto a destra e in basso a sinistra) e la luce zodiacale (in basso a destra) visibile durante l’eclissi solare terrestre.

L’equipaggio di Artemis II – l’astronauta della NASA Reid Wiseman (all’estrema sinistra), l’astronauta della CSA (Agenzia Spaziale Canadese) Jeremy Hansen (al centro a sinistra) e gli astronauti della NASA Christina Koch (al centro a destra) e Victor Glover (a destra) – ha partecipato a un evento mediatico in diretta a bordo della navicella spaziale Orion durante il quarto giorno di volo, trasmesso in diretta dalla rete televisiva 24 ore su 24 dell’agenzia.

L’astronauta della NASA Christina Koch, a sinistra, prende il controllo della navicella spaziale Orion durante un test di pilotaggio manuale nel quarto giorno di volo della missione Artemis II. Alla sua destra si trovano l’astronauta della CSA (Agenzia Spaziale Canadese) Jeremy Hansen e l’astronauta della NASA Victor Glover.

Per approfondire.

Il sito della Nasa che segue le missione Artemis II

Il volo Artemis II raccontato con i grafici e le infografiche interattive di Bloomberg e New York Times