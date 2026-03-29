La Cina sta invecchiando. Non è una metafora. È una curva demografica che si piega come un ponte sotto troppo traffico. Nel 1950 l’età media era sotto i 24 anni. Oggi ha superato i 38. Nel 2100 potrebbe sfondare quota 50. Mezzo secolo di età mediana significa una cosa semplice: meno forza lavoro, più pensioni da pagare, più pressione sul sistema sanitario. Qui sotto l’infografica realizzata da Visual Capitalist con i dati demografici cinesi.

La storia è tutta nei numeri. Nel 1980 c’erano circa 7 lavoratori per ogni anziano. Entro fine secolo si scenderà vicino a 2. È come passare da una squadra di calcio a una coppia di ping pong per sostenere lo stesso peso economico. Non è sostenibile senza cambiare le regole del gioco.

Il grande motore si chiama politica del figlio unico. Ha funzionato come un freno di emergenza sulla crescita demografica. Ma ogni freno, se tirato troppo a lungo, consuma le pastiglie. Meno nascite ieri significa meno lavoratori oggi. E più anziani domani. Un paradosso pianificato.

Poi c’è l’aspettativa di vita. Più lunga. Più sana. Più costosa. Nel 1950 vivere oltre i 60 anni era un traguardo raro. Oggi è la normalità. Nel 2100 gli over 80 saranno una fetta enorme della popolazione. È una buona notizia per le persone. Una sfida per i conti pubblici.

Il risultato è una piramide demografica che si ribalta. Da base larga e cima stretta a una struttura quasi cilindrica, poi invertita. Meno giovani, più anziani. Meno produzione, più assistenza. Il rischio è una crescita economica che rallenta mentre la spesa sociale accelera.

La Cina sta già provando a correggere la rotta. Stop alla politica del figlio unico. Incentivi alla natalità. Ma i figli non si ordinano come componenti elettronici. Costano. E cambiano gli stili di vita. Nelle città, avere un figlio è una scelta economica prima ancora che familiare.

Il punto non è solo cinese. È globale. La Cina è il laboratorio più grande del pianeta. Quello che succede lì oggi, altrove accade domani. Europa e Giappone sono già dentro questo scenario. Gli Stati Uniti ci stanno entrando.

La demografia è lenta ma inesorabile. Non fa rumore, non fa breaking news. Ma sposta trilioni di dollari. È la corrente sotto la superficie dei mercati. E quando cambia direzione, trascina tutto con sé.

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