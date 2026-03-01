Focaldata è una società tecnologica britannica (con sede a Londra) specializzata in analisi dei dati, sondaggi d’opinione e intelligenza artificiale applicata alla ricerca di mercato. Hanno calcolato i modelli di voto delle Nazioni Unite per ogni paese, in rapporto agli Stati Uniti e alla Cina. Più un paese ha votato in linea con gli Stati Uniti, più il punto che lo rappresenta appare spostato a sinistra. Se il voto è stato più simile a quello della Cina, il paese appare più a destra. Osserva i cambiamenti dal 1992 al 2025
L’obiettivo è vedere nel tempo attraverso una visualizzazione interattiva dei modelli di voto delle Nazioni Unite (1992-2025) che mostra dove si posiziona ciascun paese tra Stati Uniti e Cina. Ogni punto rappresenta un Paese, disposto verticalmente in intervalli di 0,05 pollici lungo l’asse USA-Cina.
La posizione mostra l’allineamento dei voti su una scala USA (-1)/Cina (+1) basata sulla correlazione ponderata dei voti ONU. I colori variano dal blu scuro (allineamento USA) al grigio (neutro) fino al rosso scuro (allineamento Cina). La linea bianca continua mostra la media ponderata del PIL (selezionabile tra il PIL attuale del 2026 o il PIL storico per anno), mentre la linea bianca tratteggiata mostra la media non ponderata (ogni Paese è uguale). Passa il mouse sui punti per i dettagli del Paese. Si può utilizzare il cursore o il pulsante di riproduzione per vedere come gli allineamenti cambiano nel tempo.
Qui sotto trovate l’Italia vs Cina e Stati Uniti
MathGamesAndWeirdThings è una rubrica dove si parla appunto di matematica, giochi e cose strane. Sempre con i dati e a volte con le neuroscienze
