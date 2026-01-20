OpenAI ha presentato ChatGPT Go, un nuovo piano pensato per rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutti, mantenendo però velocità e qualità elevate. È una via di mezzo tra la versione gratuita e i piani a pagamento: più potente e veloce del Free, ma a prezzo contenuto. L’annuncio è arrivato insieme al debutto del modello di pubblicità che sarà testato inizialmente negli Stati Uniti — due mosse coordinate per espandere l’accesso all’IA e sostenere economicamente l’ecosistema ChatGPT. Ecco come funzionerà (davvero) la pubblicità su ChatGPT di OpenAI, in cinque punti.

1) L’annuncio e la differenza tra free e Go

La notizia: dal 16 gennaio 2026 OpenAI ha annunciato che nelle prossime settimane inizierà a testare gli annunci negli Stati Uniti per gli utenti Free e Go, lasciando senza pubblicità i piani Plus, Pro, Business ed Enterprise. Gli annunci compariranno in fondo alle risposte, saranno etichettati con chiarezza, potranno essere ignorati e non verranno mostrati a minorenni o accanto a temi sensibili (salute, salute mentale, politica). Le conversazioni non verranno condivise né vendute agli inserzionisti e la personalizzazione si potrà disattivare. Obiettivo: ampliare l’accesso a un’IA di qualità, mantenendo fiducia e controllo per l’utente.

2) Dove, quando e a chi verranno mostrati

Nella fase iniziale i test partono “nelle prossime settimane”, solo per adulti loggati negli USA e solo sui piani Free e Go. I piani a pagamento di fascia superiore restano senza annunci. I primi formati saranno sponsored posizionati in fondo alla risposta quando c’è una pertinenza con la conversazione in corso. Gli annunci saranno separati dall’output del modello e chiaramente etichettati; saranno presenti controlli per capire “perché lo vedo” e per chiuderlo segnalando un motivo. In futuro OpenAI punta a forme più interattive (es. fare domande direttamente all’inserzionista), andando oltre link e banner statici.

3) Indipendenza delle risposte e protezioni

OpenAI ribadisce che le risposte di ChatGPT non sono influenzate dagli annunci: l’ottimizzazione resta “per ciò che è più utile all’utente”, con separazione netta tra contenuto e advertising. Sono previste esclusioni su temi sensibili o regolamentati (salute, salute mentale, politica) e nessuna pubblicità per chi è o sembra under 18.

4) Privacy, controllo e scelte dell’utente

Le conversazioni restano private e non vengono vendute agli inserzionisti. L’utente può disattivare la personalizzazione e cancellare i dati usati per gli annunci; resterà sempre disponibile un piano a pagamento senza pubblicità. Durante i test, OpenAI raccoglierà feedback per affinare l’esperienza mantenendo priorità a fiducia e trasparenza.

5) Perché ora: accesso più ampio, non “tempo di permanenza”

La pubblicità è presentata come mezzo per ampliare l’accesso a un’IA avanzata (insieme al nuovo ChatGPT Go a basso costo), non come incentivo a massimizzare il “tempo speso” in app. OpenAI dichiara di non ottimizzare per il time spent, ma per valore di lungo periodo e fiducia; il modello di ricavi resterà diversificato, con abbonamenti ed enterprise come pilastri e l’advertising come componente aggiuntiva per sostenere l’accessibilità.

