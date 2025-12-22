Insomma per farla breve venerdì 16 gennaio prende il via Ai Survival Kit , il corso full immersion di 𝟐𝟎 𝐨𝐫𝐞 per trasformare l’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 nel tuo 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞! Siamo alla sesta edizione.
La squadra?
Pepe Moder, Riccardo Saporiti, Vincenzo Cosenza, Luca Tremolada
One more thing: dato che la più grande tecnologia trasformativa dell’ultimo secolo è in continua evoluzione abbiamo previsto 6 ore di aggiornamento a partire dal mese di settembre.
Il primo passo è quello che conta.
La storia.
Tre anni e qualche mese dopo l’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa abbiamo compreso quanto questa rivoluzione tecnologica sia destinata a cambiare le aziende, la società e il mercato del lavoro. Siamo di fronte a un cambio di passo che ha investito tutto il tessuto imprenditoriale e sta gettando le basi per una nuova economia. Per entrare rapidamente nel “nuovo mondo” che ci aspetta serve un corso pratico, intensivo e indirizzato a quello che vogliamo davvero fare. Con AI Survival Kit forniremo una comprensione pratica di cosa sia l’AI generativa e di come funzioni, comprese le sue applicazioni e i suoi limiti nei vari settori, nonché approfondimenti e strategie su come adattarsi e lavorare con l’AI generativa per generare valore. Imparerai a selezionare e preparare i
dati necessari per addestrare modelli di machine learning, migliorandone l’accuratezza e l’efficacia. Ti forniremo gli strumenti per intercettare le novità che arrivano dai grandi player dell’Ai generativa e le basi per studiare e capire meglio in modo critico i modelli di business dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e degli Ai Agent.
Per approfondire.
Al via Ai Survival Kit quarta edizione, tutto quello che professionisti e manager devono sapere sull intelligenza artificiale per professionisti
Al via Ai Survival Kit Summer edition, anche a luglio il corso full immersion di Ai per professionisti
Al via Ai Survival Kit terza edizione, il nuovo corso full immersion di intelligenza artificiale per professionisti
Ai Survival Kit seconda edizione è sold out
Nasce Ai Survival Kit, il nuovo corso full immersion di intelligenza artificiale per professionisti
Tutto pronto per l’11esima edizione del corso: “Intelligenza artificiale, management e comunicazione”
Al via prima edizione del corso di Ai Journalism
Tutto pronto per la decima edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Tutto pronto per la nona edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Al via l’ottava edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Al via la settima edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Al via sesta edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Al via quinta edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
“Data Science, Management e Intelligenza Artificiale”, seconda edizione. Tutte le novità
Al via corso Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione (Update 2.0). Tutte le novità
Al via prima edizione corso “Data Science, Management e Artificial Intelligence”
Al via la seconda edizione del corso booster “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Intelligenza artificiale: i chatbot sono entrati nella cameretta dei ragazzi
Per approfondire.
La ricerca approfondita di Deep Research è qualcosa di nuovo #Ascanio
Impariamo a geolocalizzare i dataset con Claude. #Ascanio
Pinpoint, ChatGpt Pro e il calendario dell’avvento di OpenAi #Ascanio
Claude 3, le mappe elettorali e l’analisi dei dati
Cosa ha capito SearchGpt delle elezioni Usa e della vittoria di Trump? #Ascanio
Come parla ChatGpt? E come disegna Imagen3? La nostra prova #Ascanio
OpenAi Canvas, i video generativi di Meta e l’evoluzione di Copilot #Ascanio
OpenAi for profit, la scelta di Mira Murati e i podcast generativi. Lezioni di Ai Gen #25
Come “ragiona” o1, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI che pensa prima di rispondere? La nostra prova
Gli Ai Phone, le promesse generative e iPhone 16 #Ascanio
Sora Luma e V2A e i video realizzati dai modelli di Ai (sempre più realistici) #Ascanio
L’Intelligenza Artificiale Generale, la sicurezza di OpenAi e il Seo segreto di Google Lezione 22
La prova di Gpt-4o, Project Astra e alcune considerazioni. #Ascanio