Nel Pliocene (tra 4,5 e 3 milioni di anni fa) il livello medio globale del mare era 20 metri più alto rispetto a oggi. Intorno 4 milioni di anni fa, salta fuori un primo segnale netto: il mare scende “sotto” l’attuale linea, un segnale che l’emisfero nord iniziava a generare ghiacci estesi. Come scrivono i ricercaori dello studio, in epoche relativamente recenti – geologicamente parlando – l’oceano era molto più alto di oggi, ecco perché i nostri modelli e previsioni devono tener conto di quella variabilità di fondo, di quei possibili ‘scatti’ improvvisi.

E ora veniamo a noi.

Una conferma arriva dalle rilevazioni dei satelliti. Nel 2024 il livello globale dei mari è aumentato più velocemente del previsto, segnando un incremento di 0,59 centimetri rispetto ai 0,43 centimetri attesi: colpa dell’insolito surriscaldamento degli oceani, che ha determinato una maggiore espansione termica dell’acqua, oltre che dello scioglimento delle calotte glaciali e dei ghiacciai. Secondo i dati satellitari raccolti da un gruppo di ricerca coordinato dalla Nasa e quindi sa quando è cominciato il monitoraggio satellitare del livello degli oceani nel 1993, il tasso di innalzamento annuale del livello del mare è più che raddoppiato: in totale il livello globale del mare è aumentato di 10 centimetri.

Negli ultimi anni, l’innalzamento del livello del mare era dovuto per due terzi all’aggiunta di acqua derivante dallo scioglimento delle calotte glaciali e dei ghiacciai, mentre per circa un terzo era riconducibile all’espansione termica dell’acqua di mare. Nel 2024 questi contributi si sono invertiti, con due terzi dell’innalzamento derivanti dall’espansione termica dell’acqua.

Per approfondire.

Nel 2024 il livello dei mari è aumentato più del previsto. La mappa della Nasa

Entro il 2100, oltre 410 milioni di persone potrebbero essere a rischio a causa dell’innalzamento del livello del mare

Climate change, come si misura l’innalzamento del livello del mare nel mondo? #infographic

Meno riscaldamento, più condizionatore: l’impatto del climate change nelle regioni europee

Ecco l’indicatore che misura la sostenibilità di 76 paesi del mondo

L’Italia a secco: dove e quanto piove meno nel nostro paese secondo Istat