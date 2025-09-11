Google ha appena lanciato Guided Learning — una modalità pensata per trasformare la semplice ricerca di risposte in un percorso di apprendimento consapevole e attivo. Più che uno strumento, è un compagno di studio che ti accompagna domanda dopo domanda, usando immagini, quiz, video e domande aperte ispirate alla scienza dell’educazione. Disponibile nell’app e nella versione web di Gemini, è stato sviluppato in collaborazione con insegnanti, scienziati cognitivi e studenti, ed è integrato nella nuova famiglia di modelli LearnLM. E per celebrare il nuovo anno scolastico, Google offre l’accesso gratuito – per un anno – al piano AI Pro agli studenti di alcuni Paesi, purché si registrino entro il 6 ottobre 2025

Go beyond quick answers this #BacktoSchool season. 🚀 Introducing Guided Learning in the @Geminiapp—your personal #AI learning companion. It’s designed to guide you step-by-step to give you a deep understanding of any subject. Try it with your students! https://t.co/FXTE5Ezqsu pic.twitter.com/c1vFnHstbK — Google for Education (@GoogleForEdu) August 13, 2025

Parti da qui: un tutor, non una scorciatoia

Guided Learning ti sfida a sporcarti le mani con le idee: invece di risposte lampo, avvia una conversazione fatta di domande, riflessioni e suggerimenti che ti aiutano a costruire il sapere. Un po’ come un dialogo socratico, dove l’AI ti guida al ragionamento, non ti dà le formule pronte.

Apprendimento multimodale, perché tutti i sensi contano

Non sei solo testo: Gemini te lo mostra. Diagrammi, video, quiz interattivi e immagini si integrano per stimolare comprensione e memoria.

Dietro le quinte: LearnLM e scienza dell’educazione

Guided Learning si basa su LearnLM, un modello addestrato con aiuto di neuroscienziati, pedagoghi e studenti, progettato per seguire principi veri dell’apprendimento attivo. Per semplificare l’introduzione di questo approccio nelle loro classi, hanno creato un link dedicato che gli insegnanti possono pubblicare direttamente in Google Classroom o condividere con gli studenti.

Pratico e accessibile

Attivare Guided Learning è semplice: apri l’app Gemini o vai su gemini.google.com, scegli la modalità “Guided Learning”, digiti la tua domanda (puoi anche allegare file o immagini) e parti. Alcune sue funzioni (come quiz, flashcards e guide di studio) sono oggi disponibili per utenti 18+ e in diverse lingue.

Il piano per l’educazione

Viene lanciato insieme a un piano di investimenti da un miliardo di dollari per l’AI nell’istruzione Usa e a una promozione speciale. Gli adolescenti possono usarla tramite i profili scolastici di Workspace for Education con protezioni dedicate, mentre i bambini sotto i 13 anni vi accedono solo tramite account gestiti dai genitori con Google Family Link.

