Google non è più il solito motore di ricerca, anche in Europa. Dopo il lancio negli Stati Uniti a maggio dell’anno scorso e successivamente in quasi tutto il resto del mondo, arriva anche da noi AI Overviews. Si tratta di una funzionalità integrata nel motore di ricerca che fornisce sintesi generate dall’intelligenza artificiale dei risultati di ricerca.

Non è ancora il chatbot che cerca informazioni come SearchGPT di OpenAI o Perplexity.ai, ma una via di mezzo. Questa funzione è stata introdotta inizialmente come parte dell’esperienza di ricerca generativa (Search Generative Experience, SGE) durante la conferenza Google I/O nel maggio 2024. Arriva solo ora in Europa in parte perché, come sappiamo, il nostro sistema di regole (Gdpr e, in prospettiva, AI Act) è più articolato rispetto al resto del mondo.

In parte perché Google, sul terreno della ricerca, non ha voluto correre anche per non cannibalizzare il proprio modello di business fondato sulla pubblicità. L’articolo integrale su 24+ e qui l’analisi dal titolo: La fine dei click è sopravvalutata, ma resta comunque uno scenario da valutare

Cosa è Ai Stories? Storie lunghe su fatti, accadimenti e personaggi della rivoluzione Ai Gen.

Per approfondire.

Perplexity AI è una piccola rivoluzione nella ricerca delle informazioni

OpenAi ha deciso di allargare l’accesso a Deep Research, la sua nuova funzione di ricerca approfondita

Che fine ha fatto SearchGpt, il motore di ricerca di OpenAi?

Google vs OpenAi: la ricerca approfondita di Deep Research è qualcosa di nuovo

Dalle notizie di attualità ai consigli per le vacanze. SearchGpt batte i motori di ricerca? #BuoneFeste

Le altre puntati di Ai Stories

Perché non è più possibile con ChatGpt trasformare immagini, scene di film e meme nello stile dello studio Ghibli?

La prova di Sora e una breve guida su come generare video con l’aiuto dell’Ai

Imagen 3 vs Dall-E3: lo scontro educato dei generatori di immagini #AIStories

Le elezioni Usa, i deepfake più assurdi di Kamala Harris e la strategia della non verosimiglianza #AiStories

Il rapporto psicologicamente scorretto di Elon Musk con l’intelligenza artificiale #AiStories

Helen Toner, il superallineamento e quello che sappiamo sul licenziamento lampo di Sam Altman #AiStories

Apple Intelligence, il laboratorio “segreto” di Zurigo e l’intelligenza artificiale migliore di sempre #AiStories