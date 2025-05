Google NotebookLM è cambiato moltissimo nel tempo. Nato come taccuino digitale è diventato uno dei più interessanti strumenti di analisi dei documenti dell’era dell’intelligenza artificiale generativa. Immagina di avere un assistente virtuale che può riassumere documenti, collegare concetti e persino creare podcast dai tuoi test. NotebookLm è disponibile per tutti gli utenti con un account Google, offre funzionalità base come l’analisi e la sintesi di documenti, con limiti di utilizzo giornalieri.​ Recentemente, ha ricevuto significativi aggiornamenti che ne ampliano le funzionalità e l’accessibilità.​ Ma per la versione premium NotebookLM Plus che è presente nel piano Google One AI Premium, al costo di $19.99 al mese.

Podcast anche in italiano.

Per esempio, la funzione “Audio Overviews” trasformare documenti in conversazioni audio simili a podcast. Ora supporta oltre 50 lingue, permettendo agli utenti di ascoltare riassunti dei propri materiali in diverse lingue .. Gli utenti possono ora interagire con host AI durante gli Audio Overviews, ponendo domande e ricevendo risposte in tempo reale, rendendo l’esperienza più dinamica e personalizzata .

Ricerca delle fonti. NotebookLM ha introdotto una nuova interfaccia suddivisa in tre sezioni: “Origini” per la gestione delle fonti, “Chat” per interagire con l’IA e “Studio” per creare materiali come guide di studio e briefing. La novità principale introdotta in Google NotebookLM riguarda la funzione “Scopri” (Discover Sources), che consente all’intelligenza artificiale di cercare e riassumere fonti web pertinenti direttamente all’interno dell’applicazione, semplificando notevolmente il processo di ricerca e analisi delle informazioni. Il modello è quello di DeepResearch: si aggiungono fonti web a cui attingere. Per esempio puoi descrivere un argomento di interesse, dopodiché NotebookLM, sfruttando l’IA Gemini, analizza centinaia di fonti web in pochi secondi, selezionando fino a 10 delle più rilevanti. Ogni fonte viene accompagnata da un breve riassunto che ne spiega la pertinenza rispetto all’argomento trattato.G li utenti possono quindi importare queste fonti nel proprio notebook.

Mappe concettuali. Questa nuova funzione prende i tuoi documenti caricati e li trasformano in un grafo visuale. Un albero di nodi e connessioni che dovrebbero rappresentare i concetti principali e le loro relazioni. Molto utile quando scrivete un libro, un report o un dossier. Per sapere al volo se avete detto tutto quello che dovete dire.

