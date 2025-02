Il nuovo “Captain America” nel weekend di apertura negli Stati Uniti, ha incassato 88,5 milioni di dollari, con una proiezione di raggiungere i 100 milioni entro la fine del weekend del Presidents’ Day. A livello internazionale, il film ha aggiunto 92,4 milioni di dollari, portando il totale globale a circa 192,4 milioni di dollari. In Italia, “Captain America: Brave New World” è uscito nelle sale il 12 febbraio 2025. A livello internazionale, il film ha aggiunto 92,4 milioni di dollari, portando il totale globale a circa 192,4 milioni di dollari.

Captain American: New world, il nuovo capitolo della saga Marvel, aveva l’obiettivo di rilanciare la saga. Al botteghino la missione può dirsi compiuta ma non è andata così con la critica. Come si vede in questo grafico pubblicato su Chartr i punteggi dei critici sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes sono stati particolarmente bassi (51%). Su Vulture, il sito web statunitense dedicato alle notizie di intrattenimento e alla critica cinematografica lanciato nel 2007 come blog di intrattenimento sul sito di New York Magazine la Disney è stata definita una macchina che crea film spazzatura. Anche le ultime uscite “The Marvels” ( 62% ) e “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” ( 46% ) hanno preso punteggi bassi.

Il rilancio al botteghino è iniziato l’anno scorso come si vede nel grafico qui sotto.

Dopo “Endgame”, se escludiamo Spider- man, i nove film successivi non sono riusciti a raggiungere il traguardo di 1 miliardo di dollari. “The Marvels (2023)” è stato il più grande flop della Marvel sia in termini di critica che di pubblico. Il cambio di passo a metà del 2024, quando “Deadpool & Wolverine” ha raggiunto l’ottavo più grande weekend di apertura di sempre e un totale di 1,34 miliardi di dollari di incasso mondiale. Va ricordato che Deadpool contro Wolverine è stato la conferma della mancanza di nuove idee. Il film è una satira su Marvel, molto divertente ma che non aggiunge molto alle narrazioni dell’universo Marvel.