Anthropic aggiorna la sua famiglia di modelli: arriva Claude Opus 4.7. La nuova versione, annunciata da Anthropic, rappresenta un’evoluzione incrementale rispetto a Opus 4.6 e si concentra su miglioramenti concreti nelle capacità di coding, nella gestione delle immagini e nell’aderenza alle istruzioni. Non è il modello più potente in assoluto dell’azienda — ruolo che resta a Mythos Preview — ma è il più avanzato tra quelli disponibili al pubblico.
Ecco in cinque punti cosa cambia e quali sono le caratteristiche principali.
Più efficace nei compiti di ingegneria del software
Claude Opus 4.7 migliora soprattutto nelle attività di programmazione avanzata. Il modello è più affidabile nei compiti complessi, riducendo la necessità di supervisione umana nei casi più difficili. L’obiettivo è rendere più autonomo il supporto allo sviluppo software, in particolare su task articolati e multi-step.
Migliori capacità visive e supporto ad alta risoluzione
Il modello introduce un salto nella gestione delle immagini. Può elaborare input visivi a risoluzione più alta e con maggiore precisione, migliorando l’analisi di interfacce, documenti e contenuti grafici. Questo amplia l’uso in contesti professionali dove testo e immagini sono integrati.
Maggiore qualità nei task professionali creativi
Opus 4.7 mostra progressi nella generazione di output per attività come progettazione di interfacce, creazione di slide e redazione di documenti. Anthropic parla di maggiore “qualità” e controllo stilistico, con risultati più coerenti rispetto alle richieste.
Migliore aderenza alle istruzioni
Un altro miglioramento riguarda il rispetto delle istruzioni. Il modello segue in modo più preciso i prompt, riducendo deviazioni o interpretazioni errate. Questo è rilevante per applicazioni dove è richiesta coerenza operativa e output prevedibile.
Sicurezza: limiti sulle capacità cyber e nuovi controlli
Opus 4.7 non è progettato come modello per cybersecurity avanzata. Le sue capacità in questo ambito sono inferiori rispetto a Mythos Preview e sono state deliberate riduzioni durante l’addestramento. Integra inoltre nuovi sistemi automatici per bloccare richieste rischiose o proibite. Anthropic introduce anche un programma di verifica per consentire accesso controllato a professionisti della sicurezza.
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