Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award 2023, premiando 14 app e giochi che hanno aiutato le persone a esprimere la propria creatività, scoprire un mondo di nuove avventure e divertirsi con parenti e amici. I vincitori di quest’anno, si legge nella nota di Cupertino, mostrano il livello di creatività, innovazione tecnica e design che è possibile raggiungere sull’App Store e nell’ecosistema Apple.

AllTrails promuove lo spirito di comunità con guide ai sentieri molto complete ed esperienze all’aperto per ogni tipo di utente. Prêt-à-Makeup trasforma l’iPad in un album da disegno su cui makeup artist e utenti comuni possono creare look realistici, promuovendo un’esperienza inclusiva e l’espressione di sé. Photomator semplifica e velocizza le attività di editing avanzate grazie a strumenti che sfruttano l’apprendimento automatico. MUBI seleziona i migliori film indipendenti e documentari internazionali con un tocco umano, e SmartGym brilla su Apple Watch con la sua vasta libreria di esercizi e programmi di allenamento, e parametri che aiutano a monitorare i progressi fatti. Fra i giochi, Honkai: Star Rail racconta una storia ricca di personaggi complessi e di appassionanti duelli tattici su iPhone, mentre Lost in Play non è solo un’avventura point-and-click ma un vero e proprio viaggio nell’immaginazione dell’infanzia. Lies of P ha una grafica curatissima che coinvolge con le sue atmosfere cupe di gusto fantasy, e Hello Kitty Island Adventure su Apple Arcade è un invito ad avventurarsi in un mondo interattivo con il migliore degli obiettivi: fare amicizie.

Lato Android, anche Google ha pubblicato la sua lista del meglio del 2023. L’elenco di app e giochi per Android che sono stati premiati dai revisori o hanno ricevuto una menzione d’onore pur non avendo vinto è piuttosto lungo, ma torna utile per approvvigionarsi di app e giochi di qualità che magari non si conoscevano. Ecco anzitutto un indice per scoprirli in modo più agevole. L’elenco è ricco e lo trovate qui.

Le due migliori app in assoluto sono: Imprint: Learn Visually giudicata la migliore app Android del 2023 perché dà vita ai concetti attraverso la narrazione visiva; consente di esplorare i temi della psicologia, della storia, della salute, della tecnologia e altri con modalità differenti dal solito. E il migliore gioco è Honkai: Star Rail, eletto grazie alla profondità eccellente dei contenuti, alla grafica di alto livello e al design ben concepito; Honkai: Star Rail è capace di intrattenere a lungo tanto i cultori dei giochi di ruolo che i nuovi arrivati.

Quanto alla più popolari, ci basiamo sull’articolo pubblicato su Visual Capitalist che ha rappresentato le app più popolari nel 2022 utilizzando i dati di download monitorati da Business of Apps . Ecco alcune evidenze.

Dominio di TikTok: Nel 2022, TikTok è stata l’app più scaricata a livello mondiale per il quarto anno consecutivo, con 672 milioni di download. L’app ha anche raddoppiato i suoi ricavi annuali, raggiungendo 9,4 miliardi di dollari. Il ruolo dei social media: Le app di social media occupano quattro dei primi cinque posti tra le più scaricate. Meta spicca con Instagram, Facebook e WhatsApp. Facebook Messenger si è classificato al decimo posto, a pari merito con l’app di shopping Meeshu. Crescita di Telegram: Telegram, un servizio di messaggistica istantanea basato su cloud, si è posizionato al quinto posto con 310 milioni di download, sfidando direttamente Facebook Messenger. L’Ascesa delle app di Intelligenza Artificiale: Sebbene le app aziendali come Zoom e Microsoft Teams abbiano visto una diminuzione dei download nel 2022, le app di viaggio, cibo e shopping come Google Maps, McDonald’s e Shein hanno guadagnato terreno. Tuttavia, sono state le app di intelligenza artificiale, come Lensa AI e ChatGPT, a registrare il maggior aumento di download verso la fine dell’anno.

