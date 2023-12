Questo indicatore che trovate nel grafico in alto esprime la percentuale della popolazione totale che non può permettersi una dieta sana. Una dieta sana è considerata inaccessibile in un Paese quando il suo costo supera il 52% del reddito pro capite giornaliero. Questa percentuale rappresenta una porzione del reddito che può essere credibilmente riservata al cibo, sulla base delle osservazioni secondo cui la popolazione nei paesi a basso reddito spende, in media, il 52% del proprio reddito in cibo, come ricavato dai dati sulla spesa delle famiglie della contabilità nazionale del 2017 del Programma di confronto internazionale (ICP) della Banca Mondiale. I dati sul reddito sono forniti dalla Piattaforma Povertà e Disuguaglianza della Banca Mondiale. Un valore pari a zero indica un valore nullo o un numero piccolo arrotondato per difetto al livello di precisione corrente.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che la pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno spinto 122 milioni di persone in più nell’insicurezza alimentare tra il 2019 e il 2022. L’aumento dei prezzi alimentari, combinato con l’aumento della povertà, ha portato ad una crescente inaccessibilità alimentare, soprattutto in alcune regioni del paese. mondo.

In cima alla lista, quasi il 98% della popolazione del Madagascar non può permettersi una dieta sana. Dal 2019 il paese sta affrontando una prolungata siccità nella regione meridionale, che colpisce l’agricoltura. Una serie di cicloni nel 2021-2022 ha distrutto le risaie e danneggiato infrastrutture critiche, come le reti stradali, esercitando ulteriore pressione sui prezzi dei prodotti alimentari. Infine, l’aumento del prezzo del petrolio dovuto all’invasione russa ha fatto lievitare i costi di trasporto. Tutti questi fattori hanno portato a un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari di quasi il 20% in tre anni.

Di conseguenza, l’insicurezza alimentare in Madagascar è aumentata drammaticamente, di quasi un milione di persone ogni anno dal 2019, di cui 250.000 classificate in “ situazione di carestia ”.

Un mix di fattori simili colpisce i successivi cinque paesi con la percentuale più alta di popolazione che non può permettersi il cibo: Burundi, Malawi, Repubblica Centrafricana, Nigeria e Liberia.