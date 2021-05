Vi ricordate Ever Given, il cargo che per alcuni giorni ha bloccato il canale di Suez scatenando reazioni a catena sul commercio internazionale e sui mercati finanziari? Qui lo vedete bene nelle immagini satellitari di Copernicus. Quest0 incredibile incagliamento che ha messo in ginocchio un’economia ha stimolato la creatività in rete e non. Ricordiamo il giochino interattivo della Cnn per simulare lo spostamento della navenelle acque del canale.

Con la stessa logica Garret Nelson ha dato vita a Ever Given Ever Ywhere, una applicazione che ti consenti di piazzare il barcone dovunque sulla mappa della Terra.





Si può trascinare e ingrandire la mappa per spostare questa grande vecchia barca da qualche altra parte. Fare clic sul pulsante di rotazione per farla incastrare perfettamente. Premendo poi il pulsante “Boat isn’t to scale” si può renderlo della dimensione giusta. Oppure, puoi limitarti a divertirti bloccandolo in una piscina o nel mezzo dell’Oceano Atlantico.

Con lo stesso spirito il data designer Statemen ha realizzato un mini-sito mappa che ti consente disegnare un poligono su una mappa estrarlo e posizionarlo in una zona del mondo a casaccio per valutare le dimensioni dell’area.

Per chi fosse interessato alle mappe, un articolo di Info Data con alcuni siti che “misurano cose” e una puntata di #ThinkTallyTeach dedicata appunto alla cartografia.