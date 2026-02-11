Indica un intervallo di date:
Atlante dei miliardari: dove si concentra davvero la ricchezza globale

La mappa globale dei miliardari mostra una concentrazione estrema della ricchezza in pochi paesi. Secondo l’analisi di Visual Capitalist, gli Stati Uniti dominano la classifica per numero di miliardari e distanziano nettamente la Cina, confermando il ruolo centrale dell’ecosistema americano fatto di mercati finanziari profondi, tecnologia e venture capital. La Cina resta il secondo polo mondiale, mentre India ed Europa contribuiscono a una quota significativa ma frammentata della popolazione globale degli ultra-ricchi.

In Cina, Zhong Shanshan (69,4 miliardi di dollari) rimane l’uomo più ricco del Paese. Il fondatore di Nongfu Spring lasciò la scuola durante la Rivoluzione Culturale e in seguito fondò il colosso cinese dell’acqua in bottiglia dopo aver lavorato nell’edilizia, nel giornalismo e nelle vendite.

La distribuzione geografica non è uniforme: Nord America e Asia orientale concentrano la maggior parte dei miliardari, mentre molte economie emergenti registrano presenze limitate. In Europa la ricchezza è dispersa tra più paesi, con Germania, Regno Unito e Francia in testa al continente. Il quadro che emerge è quello di una ricchezza sempre più legata a innovazione, finanza e grandi mercati interni, con pochi hub globali capaci di attrarre e moltiplicare capitali.

