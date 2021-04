Questa è un’esperienza interattiva semplificata realizzata da Sarah-Grace Mankarious, Marco Chacó per la Cnn. L’idea è quella di mostrare la difficoltà di manovra in una delle arterie marittime più trafficate del mondo come quella del canale di Suez. Qui su Info Data trovate le immagini dell’ingorgo che si è creato a fine marzo, e le mappe interattive per monitorare il traffico marittimo. Come tool per le mappe è stato utilizzato Mapcreator. Come precisano gli autori non è una simulazione basata su dati reali. Ci sono molti fattori che non sono stati presi in considerazione come ad esempio la profondità dell’acqua, la vicinanza alle rive, interazione con le navi di passaggio, il raggio di sterzata, disponibilità di rimorchiatori e le condizioni meteorologiche che impattano sulla visibilità. Anche il tempo è “accelerato” rispetto a quello di manovra in condizioni reali. Per realizzare questa esperienza davvero semplici Cnn si è avvalsa della consulenza del comandante Andy Winbow e il capitano Yash Gupta .

Come si vede l’utente/lettore può muovere il cargo/nave con le frecce del computer e muovere lo “slide” in alto per aumentare o abbassare la velocità. Dopo poche decine di secondi è piuttosto facile andare a sbattere sulla costa.