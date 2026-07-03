Il 20 luglio 1976 l’umanità ha fatto qualcosa di straordinario: ha toccato Marte. Per la prima volta. Non con un astronauta, ma con dati, sensori e immagini.
Quel giorno il lander di NASA Viking 1 completò il primo atterraggio controllato sul Pianeta Rosso. Da lì iniziò una delle missioni più importanti della storia dell’esplorazione spaziale. Una missione che, quasi 50 anni dopo, continua ancora a raccontarci qualcosa.
La Nasa ha dedicato un mini sito per guardare Viking con gli strumenti di oggi: numeri, dataset e archivi digitali.
La missione parlava già il linguaggio dei dati. Due sonde gemelle — Viking 1 e Viking 2 — ciascuna composta da un orbiter e un lander. Oltre sei anni di attività, ben oltre le aspettative iniziali. Migliaia di immagini, misurazioni atmosferiche, analisi del suolo ed esperimenti biologici pensati per rispondere a una domanda semplice e rivoluzionaria: c’è mai stata vita su Marte?
Ma c’è un altro aspetto che rende Viking sorprendentemente contemporanea. Nasa ha reso accessibile una straordinaria library di materiali storici, oggi scaricabili liberamente. Non solo immagini iconiche, come la prima fotografia del suolo marziano o il primo panorama a 360 gradi, ma anche grafici originali, video delle sale di controllo del Deep Space Network e persino modelli 3D del lander.
È un archivio che racconta bene una verità spesso sottovalutata: i dati dello spazio non sono memoria statica. Sono infrastruttura. I dataset raccolti ieri sono la base dei modelli con cui oggi studiamo atmosfera, clima ed evoluzione dei pianeti.
In fondo, molto del data journalism scientifico contemporaneo parte anche da qui: dalla capacità di trasformare archivi complessi in storie leggibili.
Nello spazio, come nei dati, spesso il futuro comincia dagli archivi.
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