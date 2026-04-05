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Il volo Artemis II raccontato con i grafici e le infografiche interattive

Come segnala il sempre ottimo Flowing Data il 1° aprile quattro astronauti (giovedì per l’Italia) partiranno per la Luna a bordo di un razzo. Trascorreranno 10 giorni in orbita attorno alla Terra per alcune orbite, poi si dirigeranno verso la Luna, compiranno un’altra orbita attorno al nostro pianeta e infine faranno ritorno. Marco Hernandez e Kenneth Chang, per il New York Times, hanno realizzato delle illustrazioni che mostrano le specifiche del razzo, la traiettoria di volo e il modulo dell’equipaggio, che ha le dimensioni di due minivan.

Per Bloomberg, invece Loren Grush, Sana Pashankar e Stephanie Davidson descrivono il piano di Artemis II per la sera del 1° aprile .

Tutto molto bello

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