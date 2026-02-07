Mentre la Nasa ha dovuto posticipare a febbraio il lancio di Artemis II, la missione che riporterà l’uomo in orbita intorno alla Luna, ci pensa l’intelligenza artificiale ad esplorare il sistema solare. In questi giorni Anthropic, l’azienda che ha sviluppato Claude, ha annunciato come lo scorso 8 dicembre il proprio LLM abbia preso il controllo di Perseverance, il rover che dal febbraio 2021 sta esplorando la superficie di Marte.

Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, si legge in una nota diffusa dall’azienda di intelligenza artifciale, hanno utilizzato Claude per pianificare una rotta di 400 metri attraverso una zona rocciosa sulla superficie marziana. La sfida, per chi guida il rover, è legata ai tempi di latenza, ovvero al ritardo tra quando viene inviato il comando al rover dalla Terra e quando questo viene effettivamente eseguito. Si tratta di un periodo compreso tra i 10 e i 12 minuti. Normalmente il compito di guidare questo veicolo, che ha le dimensioni di un’automobile, è affidata agli esseri umani. Questa volta, invece, ci ha pensato un’intelligenza artificiale.

«Quattrocento metri non sono tanti, ma è un inizio», ammette la stessa azienda americana. Muoversi su Marte, del resto, non è semplice. Dacché il rover è arrivato sul pianeta rosso, i piloti della Nasa hanno disseminato quelle che chiamano briciole di pane, ovvero una serie di riferimenti che delineano un percorso sicuro, realizzato combinando immagini satellitari della superficie marziana e realizzate dalla stessa Perseverance. Questa pianificazione, però, richiede tempo ed è qui che l’intelligenza artificiale può giocare un ruolo.

Per riuscirci, si legge sempre nella nota di Anthropic, non è stato ovviamente sufficiente un singolo prompt. A Claude è servito ricevere i dati relativi ad anni di percorsi guidate su Marte. Partendo da questi ultimi, il sistema ha utilizzato Claude Code, la sua funzionalità dedicata alla programmazione, per scrivere il codice che ha permesso a Perseverance di percorrere questi 400 metri. Prima di essere spedito nello spazio, il piano elaborato dall’AI è stato ovviamente sottoposto ai tecnici Nasa, che però hanno dovuto apportare modifiche solo in aspetti minori del codice.

Secondo questi ultimi, impiegare Claude potrà dimezzare i tempi necessari alla pianificazione degli spostamenti di Perseverance, potenzialmente aumentando i viaggi che il rover avrà modo di compiere sulla superficie di Marte e, di conseguenza, anche i dati che potrà raccogliere e inviare sulla Terra, migliorando così la nostra conoscenza di questo pianeta.

