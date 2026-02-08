Google continua a spingere sull’intelligenza artificiale. Da una parte potenzia l’offerta per sviluppatori integrando il programma Google Developer Program (GDP) Premium nei piani AI Pro e Ultra. Dall’altra introduce una nuova funzione chiamata Agentic Vision nel modello Gemini 3 Flash, pensata per rendere la visione artificiale più autonoma e “ragionante”. Ecco cosa cambia, in cinque punti.
Tutti i vantaggi del GDP Premium, inclusi senza costi aggiuntivi
Gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra avranno ora accesso automatico al GDP Premium, che offre risorse, tool e supporto dedicato agli sviluppatori. In pratica, Google unifica la sua offerta per chi costruisce con Gemini, eliminando la barriera economica d’ingresso e facilitando la sperimentazione su larga scala.
Crediti mensili su Google Cloud per creare e testare app AI
Un incentivo concreto: 10 dollari di crediti Cloud al mese per chi ha il piano AI Pro e 100 per gli utenti Ultra. Un modo per spingere la creazione di applicazioni reali basate su modelli Gemini e strumenti come AI Studio, Antigravity IDE e la Gemini CLI, senza preoccuparsi subito dei costi di infrastruttura.
Dal prototipo al prodotto: meno frizioni, più continuità
Il messaggio è chiaro: Google vuole che le sue piattaforme AI diventino un ambiente unico dove si può progettare, testare e distribuire software in continuità. L’obiettivo è ridurre il salto tra “sperimentazione” e “produzione” integrando sviluppo, esecuzione e deploy nel cloud.
Agentic Vision: la visione artificiale diventa “attiva”
Con Gemini 3 Flash, debutta Agentic Vision, una tecnologia che permette al modello di osservare, ragionare e agire. Non si limita più a descrivere un’immagine: la interpreta, formula ipotesi, le verifica ed eventualmente scrive codice per risolvere un problema. È un passo verso sistemi visivi più autonomi, capaci di comprendere contesti complessi.
Più accuratezza, meno ambiguità nei risultati visivi
Secondo Google, Agentic Vision migliora la qualità delle risposte visive di un buon 5–10% nei benchmark. Ma il vero salto non è solo quantitativo: l’AI diventa investigativa, cioè capace di controllare la coerenza delle proprie conclusioni. Una visione artificiale che non guarda soltanto, ma capisce.
