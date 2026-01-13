Indica un intervallo di date:
  • Dal Al
economia

Oltre i chatbot: arriva l’AI Agent Survival Kit. La nuova frontiera dell’AI Management

Non è più il momento di rincorrere l’ultimo chatbot di moda o di limitarsi a testare i “promp”. Il paradigma è cambiato: stiamo entrando nell’era degli agenti intelligenti, capaci di agire, orchestrare e trasformare radicalmente i flussi di lavoro aziendali.

Mentre il dibattito pubblico si concentra ancora sulla superficie, il tessuto produttivo sta affrontando una sfida che non è solo tecnologica, ma esistenziale. Chi guida le aziende oggi — manager, imprenditori e professionisti — ha il dovere di non farsi trovare impreparato.

Parte il 13 febbraio la prima edizione di Ai Agent Surviva Kit, il nuovo corso booster del Sole 24 Ore Formazione  coordinato da Luca Tremolada.

Che cos’è l’AI Agent Survival Kit? Nato come evoluzione del Master in AI Management, questo percorso rappresenta il “kit di sopravvivenza” (e di attacco) per chi vuole passare dalla curiosità alla competenza operativa. L’obiettivo è chiaro: formare i nuovi architetti dei processi digitali.

Cosa imparerai a fare:Mappare i flussi di lavoro: Identificare dove l’AI può generare valore reale, non solo teorico. ✅ Orchestrare gli AI Agent: Imparare a dirigere e coordinare agenti autonomi all’interno della propria attività professionale. ✅ Cambiare mentalità: Affrontare quella transizione culturale ed esistenziale necessaria per restare competitivi in un mercato che sta riprogettando le proprie basi.

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale non si aspetta: si dirige. È il momento di smettere di essere spettatori del cambiamento e diventarne i registi.

👉 Scopri il programma completo e preparati alla rivoluzione

La squadra?

Paolo Fabbri ;Filippo MastroianniRiccardo SaporitiVincenzo Cosenza, Luca Tremolada

One more thing: dato che la più grande tecnologia trasformativa dell’ultimo secolo è in continua evoluzione abbiamo previsto 6 ore di aggiornamento a partire dal mese di settembre.

 Il primo passo è quello che conta.

Per informazioni clicca qui. 

#AI #ArtificialIntelligence #AIAgents #Management #Formazione #Sole24Ore #Innovation #DigitalTransformation #InfoData #SurvivalKit

Per approfondire. 

Ai Survival Kit sesta edizione: tutto quello che c’è da sapere sull’intelligenza artificiale

Al via Ai Survival Kit quarta edizione, tutto quello che professionisti e manager devono sapere sull intelligenza artificiale per professionisti

Al via Ai Survival Kit Summer edition, anche a luglio il corso full immersion di Ai per professionisti

Al via Ai Survival Kit terza edizione, il nuovo corso full immersion di intelligenza artificiale per professionisti

Ai Survival Kit seconda edizione è sold out

Nasce Ai Survival Kit, il nuovo corso full immersion di intelligenza artificiale per professionisti

Tutto pronto per l’11esima edizione del corso: “Intelligenza artificiale, management e comunicazione”

Al via prima edizione del corso di Ai Journalism

Tutto pronto per la decima edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”

Tutto pronto per la nona edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”

Al via l’ottava edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”

Al via la settima edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”

Al via sesta edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”

Al via quinta edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”

“Data Science, Management e Intelligenza Artificiale”, seconda edizione. Tutte le novità

Al via corso Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione (Update 2.0). Tutte le novità

Al via prima edizione corso “Data Science, Management e Artificial Intelligence”

Al via la seconda edizione del corso booster “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”

Intelligenza artificiale: i chatbot sono entrati nella cameretta dei ragazzi

Per approfondire. 

La ricerca approfondita di Deep Research è qualcosa di nuovo #Ascanio

Impariamo a geolocalizzare i dataset con Claude. #Ascanio

Pinpoint, ChatGpt Pro e il calendario dell’avvento di OpenAi #Ascanio

Claude 3, le mappe elettorali e l’analisi dei dati

Cosa ha capito SearchGpt delle elezioni Usa e della vittoria di Trump? #Ascanio

Come parla ChatGpt? E come disegna Imagen3? La nostra prova #Ascanio

OpenAi Canvas, i video generativi di Meta e l’evoluzione di Copilot #Ascanio

OpenAi for profit, la scelta di Mira Murati e i podcast generativi. Lezioni di Ai Gen #25

Come “ragiona” o1, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI che pensa prima di rispondere? La nostra prova

Gli Ai Phone, le promesse generative e iPhone 16 #Ascanio

Sora Luma e V2A e i video realizzati dai modelli di Ai (sempre più realistici) #Ascanio

L’Intelligenza Artificiale Generale, la sicurezza di OpenAi e il Seo segreto di Google Lezione 22

La prova di Gpt-4o, Project Astra e alcune considerazioni. #Ascanio