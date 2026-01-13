Google ha lanciato una svolta significativa per Gmail nel 2026, integrando nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale del suo modello Gemini. L’obiettivo dichiarato è trasformare la tradizionale casella di posta in un assistente personale proattivo: non più solo un contenitore di email, ma uno strumento che aiuta a scrivere, organizzare, sintetizzare e dare priorità alle attività quotidiane degli utenti. Le nuove funzioni – alcune già in fase di test negli Stati Uniti – puntano a rendere Gmail più intelligente, utile e reattivo alle esigenze individuali, sia per chi usa il servizio nella versione gratuita sia per chi è abbonato ai piani premium.
Inbox AI: un vista intelligente per la posta in arrivo
Una delle novità più dirompenti è l’“AI Inbox”, una nuova sezione della posta che non si limita a mostrare le email in ordine cronologico ma generate automaticamente liste di attività e suggerimenti basati sui contenuti delle mail. Per esempio, potrebbe suggerire di rispondere a un messaggio, programmare un appuntamento o effettuare un pagamento imminente. Questa funzione è attualmente in beta testing per un gruppo selezionato di utenti negli Stati Uniti.
Aiuto nel scrivere le email con “Help Me Write”
Google introduce anche strumenti di scrittura assistita più avanzati, come “Help Me Write”, che utilizza Gemini per generare bozze di email, migliorare la forma e adattarsi allo stile personale dell’utente. Questa funzione mira a velocizzare la composizione di messaggi e rendere le risposte più efficaci
Sommari e risposte intelligenti con AI Overviews
Un’altra novità è l’integrazione di AI Overviews, una funzione che sintetizza conversazioni lunghe o complicate e risponde a domande sull’intero contenuto dell’inbox attraverso un linguaggio naturale, simile a come fa Google Search con la funzione AI Overviews. Questo permette, per esempio, di chiedere “cosa mi ha confermato l’hotel?” e ottenere una risposta sintetizzata automaticamente
Estensione delle funzioni AI e strumenti gratuiti
Google sta rendendo disponibili alcuni strumenti AI a tutti gli utenti Gmail, non solo agli abbonati ai piani Pro o Ultra. Funzioni come Suggested Replies e strumenti di scrittura assistita diventano accessibili senza costi aggiuntivi, mentre altre funzioni avanzate come ricerca conversazionale approfondita restano per ora parte delle offerte premium.
Privacy, affidabilità e implicazioni per gli utenti
L’introduzione di AI in Gmail solleva anche questioni di privacy e affidabilità. Google dichiara che i dati delle caselle di posta non saranno utilizzati per addestrare i modelli AI, ma rimane centrale la possibilità per gli utenti di disattivare le funzioni AI se lo desiderano. Inoltre, come ogni strumento generativo, gli output dell’AI vanno verificati: possono esserci errori nei riassunti o nelle raccomandazioni automatich
Per approfondire.
Tutto quello che c’è da sapere su Nano Banana Pro in cinque punti
Da Antigravity a Deep Think: come è cambiato Gemini?
Tutto quello che c’è da sapere su Gemini Enterprise in cinque punti e quattro video
Gemini Robotics-ER 1.5: e la “generalizzazione fisica” dell’intelligenza artificiale
Gemini 2.5 Flash Image: cosa cambia, come funziona e cosa lo distingue dagli altri modelli
Aspettando ChatGpt 5 ecco Gemini 2.5 Deep Think il modello più potente di Google
Google lancia Gemini CLI, un agente AI open-source per sviluppatori #DatavizAndTools
In cinque punti cosa è Canvas Gemini
Come attivare Gemini “with personalization”?
Gemini 2.0 Flash Thinking è accessibile a tutti
Titan è il un modello di Ai di Google che ricorda come gli esseri umani
Gemini 2.0, Project Mariner e Deep Research: Google è entrata nell’era degli Ai Agent #DatavizAndTools
Le novità di Google: da Project Astra a Veo, in sei video
Gemini sbarca su iPhone. Ecco cosa cambia #DatavizAndTools
Gemini Live parla in italiano. I limiti e le potenzialità #DatavizAndTools
Gemini entra in Google Maps. Ecco cosa cambia e qualche altra novità
Le novità dell’Ai Gen arrivano su Google Maps
Arrivano le nuove mappe super-dettagliate di Google
Ecco come funziona l’immersive View di Google Maps che ora arriva a Firenze e Venezia
Meno soste ai semafori e più attenzioni ai consumi energetici. Le novità di Google Maps
Come funziona Veo, la nuova Ai generativa dedicata ai video?