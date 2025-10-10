Scopro leggendo Flowing Data un nuovo giochino dedicato alla demografia. Dataguessr di David Bauer è un quiz interattivo che segue le orme di Flashback del New York Times. Volendo è anche ispirato al lavoro di Gapminder e Our World in Data, e ha l’obiettivo di migliorare la conoscenza del mondo attraverso la visualizzazione e l’intuizione numerica. Ogni giorno si presenta un nuovo dataset, come la popolazione totale per Paese. Poi si ordina una selezione di sette Paesi, uno alla volta. L’obiettivo è posizionare il maggior numero possibile di Paesi al posto giusto nell’elenco. Buon divertimento
MathGamesAndWeirdThings è una rubrica dove si parla appunto di matematica, giochi e cose strane. Sempre con i dati e a volte con le neuroscienze
