Negli ultimi giorni Google ha annunciato Guided Learning, una nuova modalità pensata per trasformare Gemini in un vero e proprio tutor digitale. Non più risposte secche, ma un percorso guidato fatto di domande, esercizi, spiegazioni interattive, immagini e video. L’obiettivo: accompagnare studenti e insegnanti in un apprendimento passo a passo, adattato al livello di ciascuno.

Sul fronte OpenAI invece le novità sono due. La prima è Study Mode, già disponibile in ChatGPT: un modo per trasformare la conversazione in un dialogo socratico, in cui l’AI non dà subito la soluzione, ma stimola riflessioni, fornisce feedback e incoraggia la comprensione profonda. La seconda riguarda Codex, il modello per la programmazione: aggiornato con nuove capacità di ragionamento e autonomia, ora è in grado di collaborare più efficacemente con gli sviluppatori, eseguire compiti complessi in IDE e ambienti reali, e portare avanti progetti di coding più lunghi senza perdere il filo.

Queste sono le notizie di partenza della nuova puntata di Ascanio, la serie video di Info Data condotta da Luca Tremolada e Andrea Gianotti. Ascanio è il nostro spazio di sperimentazione dove giornalismo e intelligenza artificiale si incontrano: niente scalette rigide, ma prove sul campo, esempi concreti e un linguaggio accessibile per capire come funzionano davvero le nuove tecnologie. Buona visione.

Nella puntata ci muoveremo tra tre mondi che si intrecciano:

Codex e il futuro degli agenti intelligenti per il coding.

Study Mode e il suo approccio dialogico allo studio.

Guided Learning come tentativo di Google di reinventare il rapporto fra AI e didattica.

Un filo rosso lega tutto: come l’intelligenza artificiale non stia solo rispondendo alle domande, ma provi sempre più a insegnare. La differenza, come vedremo, la farà la qualità del percorso che sapremo costruire con questi nuovi strumenti.

Cosa è Ascanio? E’ un format video di Info Data dove si discute a ruota libera di giornalismo, attualità e dati rigorosamente senza una scaletta. Buona visione.

