In Italia è finalmente atterrata l’app di Grok su Android. Gli utenti nostrani possono ora sbizzarrirsi con prompt testuali o immagini per creare scene animate velocemente, grazie a “Imagine”, la novità scintillante di xAI (quella fondata da Elon Musk). Dopo l’apertura delle pre-registrazioni a febbraio scorso, l’app è ora disponibile al download in maniera totalmente gratuita. Vediamo meglio.
Sbarco in Italia e Android fa finalmente squadra con Grok
La versione Android dell’app Grok, già nota su iOS e lanciata a livello globale, è ora disponibile anche in Italia tramite Google Play. Nella release italiana, arrivata ~una settimana fa, troviamo tutte (o quasi) le funzioni viste su iOS
.
— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025
Immagini e video con un tap:
L’AI genera immagini (da testo o da foto) e le trasforma in brevi video animati con suono. Questa modalità, chiamata “Imagine”, è ora gratuita per gli utenti Grok su mobile. Permette di scegliere tra animazioni “Normali”, “Creative”, “Divertenti” e così via
.
— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025
Long press on any image on 𝕏 to have Grok turn it into a video! pic.twitter.com/nxAuyBtX2s
“Spicy mode” non c’è
Dentro Imagine non c’è la famigerata modalità spicy, che permette contenuti con nudità o scene sexy – fin dove il sistema di moderazione lo consente. Negli Stati Uniti la novità di Grok aveva sollevato naturalmente numerose polemiche anche percé era una opzione del sistema. In Italia, una volta generata una immagine o un video invece vengono offerte tre opzioni; personalizzato (custom), normale (normal), divertente (fun).
I numeri di Grok
Sono oltre 34 milioni le immagini già prodotte con Grok Imagine, una nuova funzionalità del chatbot di intelligenza artificiale Grok, sviluppato dall’azienda di Elon Musk, xAi.
.
Verso un reboot di Vine? Grok Imagine tra nostalgia e futuro “social”
Elon Musk gioca a nostalgia-tech: immagina (gioco di parole voluto) di riportare in vita Vine, il leggendario servizio di clip brevi. Ha annunciato che il rilancio di Vine sarà alimentato proprio da Grok Imagine, e che l’archivio storico di Vine è stato ritrovato per essere ripesato nel nuovo progetto
.
— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2025
Per approfondire.
Come modificare immagini con Grok direttamente su X?
Grok-2, è disponibile gratuitamente per tutti. Ecco come funziona #DatavizAndTools
Il rapporto psicologicamente scorretto di Elon Musk con l’intelligenza artificiale
Grok 3 da oggi scaricabile su App store. Come funziona l’AI di Musk
Con Grok-3 tre nuove funzionalità: Big Brain, DeepSearch e Think
Grok è un generatore di meme per i social e uno strumento di satira (e propaganda) #Ascanio
Le elezioni Usa, i deepfake di Kamala Harris e Donald Trump e la strategia dei meme